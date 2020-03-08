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Ronaldinho’ya kötü haber! Paraguay’daki tutukluluk hali yaklaşık 6 ay sürebilir
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Ronaldinho’ya kötü haber! Paraguay’daki tutukluluk hali yaklaşık 6 ay sürebilir

Sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan Ronaldinho'nun kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talebi reddedildi. Davanın hakimi, Ronaldinho'nun serbest kalması halinde yurtdışına kaçma riski taşıdığı gerekçesiyle avukatların talebini reddederken efsane eski futbolcunun yaklaşık 6 ay tutuklu kalması bekleniyor.

SKOR DIŞ HABER 8 Mart 2020 18:08

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Paraguay’a giriş yaparken sahte pasaport kullanmaya çalıştığı gerekçesiyle açılan soruşturmada dava sonuçlanana kadar yaklaşık 6 kadar hapiste tutulabileceği yönünde uyarıldı. Barcelona ve Milan forması da giyen ve Barça ile efsaneleşen 39 yaşındaki efsane, tutuklanmış ve hakim karşısına çıkarılmasına karar verilmişti.

Davanın savcısı ve hakimi, kefaletle serbest bırakılması halinde Ronaldinho’nun ülkeyi terk etme riski taşıdığı konusunda hemfikir olurken Ronaldinho salıverilse bile dava sonuçlanana kadar ülkeyi terk etmesine yasak konulabilir.

2005’te Ballon d’Or’u kazanan Ronaldinho’nun avukatı savunmasında pasaportun Ronaldinho’yu onurlandırmak için verilen bir hediyeden ibaret olduğunu, müvekkilinin de çantasına elini attığında pasaport kontrolünde eline sehven o hediye pasaportun geçtiğini öne sürdü. Ancak iki kardeşin Brezilya pasaportlarına yasadışı balık çiftliği kurdukları için el konulması da davanın iddia makamının elini güçlendiriyor.

07 Mart 2020 Dünyayı şoke eden haber! Ronaldinho Paraguay`da tutuklandı... Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay`da gözaltına alınan Brezilyalı dünyaca ünlü efsane futbolcu Ronaldinho tutuklandı. İlgili Haberi Oku

Kefaletle serbest bırakılması talebi reddedilen ve tutuklandığından bu yana polis nezarethanesine kapatılan Ronaldinho’nun menajerliğini yapan kardeşi Roberto da Paraguay’a sahte bir pasaportla girmiş ve tutuklanmıştı.

Üç kişi daha gözaltında…

Ayrıca iki kardeşe pasaportu sağladığı iddia edilen bir Paraguaylı ve pasaportların asıl sahibi oldukları öne sürülen iki kadın avukat da gözaltında tutuluyor. Bunların yanı sıra muhtaç çocuklar için çalışan bir vakfı ziyaret etmek üzere Paraguay’a giden Ronaldinho’yu ülkeye davet eden dernek başkanı Dalia Lopez hakkında da tutuklama emri çıkarıldı.

FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho'nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya'daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.

Son güncelleme 18:17 | 8 Mart 2020
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