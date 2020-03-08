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Robert Prosinecki: ‘Kötü bir mağlubiyet aldık’
Süper Lig

Robert Prosinecki: ‘Kötü bir mağlubiyet aldık’

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, önlerinde daha 9 hafta olduğunu ve takımının son ana kadar savaşacağını söyledi.

8 Mart 2020 16:21

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 5-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'yı galibiyetten ötürü tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, “Hak ettiği bir galibiyet aldı. 10 dakikada maçı bitirdi. Erken ve duran toptan gol yedik. 3-0'dan sonra gol bulduk ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyuna ortak olduk ama rakip 2 kontra atakla skoru 5-1'e getirdi. Kötü bir mağlubiyet aldık. Göztepe maçında sergilediğimiz oyunu sergileyemedik. Malatya maçı belirleyici bir maç olacak. Önümüzdeki haftaya iyi hazırlanıp Malatya'dan galibiyetle ayrılmayı düşünmeye başlamalıyız. Daha 9 hafta daha var. Takım savaşacak” şeklinde konuştu.

08 Mart 2020 MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 5-1 Hes Kablo Kayserispor Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Kayserispor`u konuk eden Kasımpaşa 5-1`lik galibiyetle alt sıralardan kurtulma adına kritik bir zafer elde etti ve son sıradaki rakibine ise ağır bir darbe vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:21 | 8 Mart 2020
Hes Kablo Kayserispor Kasımpaşa Robert Prosinecki
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