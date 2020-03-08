Önce iğneyi kendine batırmalı

Altı çizilecek çok şey var maçla ilgili ama en çok karalanması gereken yerden başlamak daha doğru…

Trabzon’un Gaziantep’te yaşadığı puan kaybının nedenlerini sıralarken en başa Halis Özkahya’nın adını yazmak dümdüz bakmaktır bence.

Zaten şampiyonluk yarışına girmiş Trabzon’un hakem tecrübe etmesine gerek var mı? Bu yüzden önce iğneyi kendine batırmalı diyorum.

Ligin içeride en ters takımlarından biri olan Gaziantep’e karşı 45 ve 75 arası tek şutu olmayan Trabzon belki de sezonun en çok top kaybı yaptığı aralığı gördü. Oynamadı, koparamadı, mahkum oldu.

HAYIRLI KAYIP

Hücumda ve savunmada çoğalma sıfır.

Dar alanda çabuk paslarla rakibi düşürerek genişleyen o eski Trabzon’un bireysel performansa el açtığı koca bir 90 dakika ve kaybedilen 2 puan. Aynaya bakıp silkenmek için hayırlı kayıp.

Sahada iyi gitmeyen şeylerin cezasını elbette hakem kararı kesemez ama insafı oraya bırakırsan zaten kaybettin. Ya da başkanın da söylediği gibi söyleyeyim:

‘İyi oynarsan hakemi de yenersin…’

ÖZKAHYA’NIN 4 CİDDİ HATASI

Gelelim hakem Halis Özkahya’nın sezon başından beri süre gelen ve Gaziantep-Trabzon maçıyla dip gören performansına.

Bu maça özel 4 ciddi hata yaptı bana göre;

1- İlk yarıda Da Costa’ya ceza sahası içinde yapılan hareketi es geçti.

2- 30’da Kayode’nin Da Costa’yı geçerek gole gittiği pozisyonu anlamsız bir faul düdüğüyle kesti.

3- Uzatmadaki maça damga vuran VAR kararı… Bana göre Abdülkadir’in ayağı rakipten önce topa temas ediyor. Ayak fiziksel olarak yere düşerken de bir çarpışma yaşanıyor. Özkahya bunu bir taban gösterme olarak yorumlasa zaten ilk anda faulü çalacak. Ancak VAR çağırınca kontrolü kaybediyor. Gördüğünden şüphe ediyor. Maç sonucu belirleyen kararı vermek hep en streslisidir. Hakemler o anın gelmesini hiç istemez. Bu yüzden iptal kararını açıklarken de önce yanlışlıkla orta sahayı gösterip bocalıyor.

4- En az konuşulan hatası da verdiği 5 dakikalık uzatmanın yarısını oynatması. VAR’da kontrolü kaybedince orada geçen süreyi hesaba katamadı. Anlaması güç bir akıl tutulması.

Yazarın Diğer Yazıları