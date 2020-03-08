MHK Başkanı Zekeriya Alp’ten Trabzonspor’a yanıt

Trabzonspor’un Süper Lig’in 25. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra yaptığı açıklamaya Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’ten cevap geldi.

Karşılaşmanın son anlarında golü iptal edilen bordo mavili ekip, maçın hakemi Halis Özkahya’yı suçlarken yaptığı açıklamada “Merkez Hakem Kurulu’nun ve onların arkasında duran Süper Lig’deki bir kulüp başkanının sinsice yaptığı tüm planların da farkındayız” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan imzasıyla yayınlanan bildiride, “O yüzden bir kez daha söylüyoruz; başta MHK ve MHK içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve def edilmelidir! Kulübümüz, camiamız, futbolcularımız ve teknik heyetimiz var gücüyle şampiyonluk yarışındayken en kritik anda yapılan bu operasyonun sorumluları bedelini en ağır şekilde ödeyecektir” denilmişti.

Trabzonspor`dan çok sert açıklama: `Alçakça, aşağılık, asalak! Süper Lig`in 25. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor`da maç sonu büyük tepki yaşandı. Uzatma anlarında bir golü iptal edilen Trabzonspor`un resmi sitesinden açıklama yayınlayan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Bu bir diyet ödemedir! ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

İşte Zekeriya Alp’in yaptığı o açıklama;

Süper Lig’in 25. Haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyondan hareketle, Trabzonspor Kulübünün resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan, eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan mesnetsiz açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okudum.

Türk futbol ailesinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde; hiçbir dayanağı olmayan, Türk futbolunun saygınlığını rencide edici, MHK ve hakemlerimizi hedef tahtası haline getiren, vicdanları yaralayan bu sözleri tasvip etmem asla mümkün değildir.

“KİMSEYE DİYET BORCUMUZ DA YOKTUR”

Merkez Hakem Kurulumuz ve Türk hakemliği; hiçbir zaman iddia edildiği gibi bir sistemin, ahlaksızlığın ya da alçakça planların içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Kimseye diyet borcumuz da yoktur.

Kaldı ki, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır.

MHK Başkanı Zekeriya Alp’ten açıklama https://t.co/HrPNoT9ikv — TFF (@TFF_Org) March 8, 2020

“ASILSIZ SENARYOLARA SON VERİLMELİDİR”

Gerek ben, gerek kurulum, gerekse hakemlerimizle ilgili ne tesadüftür ki genellikle kaybedilen puanlar sonrasında yapılan, tamamıyla art niyetli ve gerçek hedefini de bilmediğim, asılsız senaryolara artık bir son verilmelidir.

Aklın, mantığın, sağduyunun hakim olduğu bir futbol ortamı için tüm paydaşlar sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, aklıselim davranmalıdır.

Bu nedenle; bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında, MHK Başkanı olarak ben ve adı geçen isimlerle birlikte her türlü yasal işlemler başlatılacaktır.

Tek amacı hiçbir ayrım ve renk gözetmeksizin en adil ve tarafsız şekilde futbola hizmet etmek olan bizlerin onurlu ve dik duruşu hiçbir zaman değişmeyecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım.

Zekeriya Alp Merkez Hakem Kurulu Başkanı