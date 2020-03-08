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Mert Hakan Yandaş: Biz bile bu kadar iyi başlayacağımızı düşünmüyorduk
Süper Lig

Mert Hakan Yandaş: Biz bile bu kadar iyi başlayacağımızı düşünmüyorduk

Sivasspor'un orta sahadaki etkili isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

8 Mart 2020 21:18

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalan Sivasspor’da orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maçtan sonra yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, iç sahada kaybetmedikleri için mutlu olduklarını belirtirken, şu ifadeleri kullandı;

“Maça inanılmaz başladık. Biz bile bu kadar iyi başlayacağımızı düşünmüyorduk. Aradığımız golü bulduk ama bize yakışmayan iki gol yedik. Sonra Galatasaray istediği pozisyonları buldu. İkinci yarıya da tempolu başladık. İçeride kaybetmemiz gerekiyordu. Biz takım olarak iyi niyetli mücadele ediyoruz. Savunma oyuncuları bugün harika oynadı. Orta sahadaki herkes skora katkı yapabiliyor. Elimizden geleni yaptık. Burada kaybetmediğimiz için mutluyuz tabi ki.”

Son güncelleme 21:18 | 8 Mart 2020
Mert Hakan Yandaş sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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