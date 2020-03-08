Mert Hakan Yandaş: Biz bile bu kadar iyi başlayacağımızı düşünmüyorduk

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalan Sivasspor’da orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maçtan sonra yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, iç sahada kaybetmedikleri için mutlu olduklarını belirtirken, şu ifadeleri kullandı;

“Maça inanılmaz başladık. Biz bile bu kadar iyi başlayacağımızı düşünmüyorduk. Aradığımız golü bulduk ama bize yakışmayan iki gol yedik. Sonra Galatasaray istediği pozisyonları buldu. İkinci yarıya da tempolu başladık. İçeride kaybetmemiz gerekiyordu. Biz takım olarak iyi niyetli mücadele ediyoruz. Savunma oyuncuları bugün harika oynadı. Orta sahadaki herkes skora katkı yapabiliyor. Elimizden geleni yaptık. Burada kaybetmediğimiz için mutluyuz tabi ki.”