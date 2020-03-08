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Manchester United Manchester City maç özeti ve golleri izle! Derbide kazanan ManU!
İngiltere Premier Lig

Manchester United Manchester City maç özeti ve golleri izle! Derbide kazanan ManU!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında bu akşam Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. İki güçlü ekibin zorlu mücadelesinde gülen taraf 2-0'lık skor ile Manchester United oldu. Manchester United Manchester City karşılaşmasının geniş özetini ve gollerini izlemek için sayfamızdaki linki kullanabilirsiniz.

8 Mart 2020 22:21

Premier Lig’de heyecan bu akşam oynanan karşılaşmalarla devam etti. Haftanın dikkat çeken maçında Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaştı. Karşılıklı pozisyonların sıkça yaşandığı mücadeleden ev sahibi Manchester United Martial ve McTominay’ın attığı goller ile 2-0 galip ayrılan taraf oldu. İşte Manchester United-Manchester City maçının özet görüntüleri ve golleri izleme ekranı.

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY ÖZET

MANCHESTER DERBİSİNDE KAZANAN MANU!

İngiltere Premier Lig’in 29’uncu haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Manchester United, kendi sahasında Manchester City’i 2-0 mağlup etti.

Old Trafford’da oynanan müsabakada gol perdesini Anthony Martial açtı. Manchester United, Martial’in 30’uncu dakikada attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Manchester City, yakaladığı birçok gol fırsatından faydalanamazken, maçta son sözü McTominay söyledi. Scott McTominay, 90+6’ncı dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-0.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45’e yükselterek haftayı 5’inci sırada kapatırken, Manchester City ise 57 puanla ikinci sırada yer aldı.

SOLSKJAER’DEN FERGUSON SONRASI BİR İLK

Manchester United’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün efsanesi Sir Alex Ferguson’un ardından bir ilke imza attı. Solskjaer, hem iç sahada, hem de deplasmanda Manchester City’i mağlup ederek, bu başarıyı tam 10 sezon sonra tekrarlamış oldu.

Kırmızılar, son olarak 2009-2010 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetiminde ezeli rakibini 2 maçta da mağlup etmeyi başarmıştı. (DHA)

Son güncelleme 22:21 | 8 Mart 2020
ingiltere premier lig Manchester City manchester united özet
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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