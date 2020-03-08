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İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Manchester United Manchester City 2-0 | Tarihi galibiyet! 10 yıl sonra bir ilk…

Manchester derbisinde Manchester United, sahasında ağırladığı Manchester City'yi mağlup etti. Manchester United böylece, 10 yıl aradan sonra bir ilki yaşamış oldu.

8 Mart 2020 22:29

İngiltere Premier Lig’in 29’uncu haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Manchester United, kendi sahasında Manchester City’i 2-0 mağlup etti. Manchester United’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün efsanesi Sir Alex Ferguson’un ardından bir ilke imza attı. Solskjaer, hem iç sahada, hem de deplasmanda Manchester City’i mağlup ederek, bu başarıyı tam 10 sezon sonra tekrarlamış oldu.

Kırmızılar, son olarak 2009-2010 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetiminde ezeli rakibini 2 maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.

Old Trafford’da oynanan müsabakada gol perdesini Anthony Martial açtı. Manchester United, Martial’in 30’uncu dakikada attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Manchester City, yakaladığı birçok gol fırsatından faydalanamazken, maçta son sözü McTominay söyledi. Scott McTominay, 90+6’ncı dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45’e yükselterek haftayı 5’inci sırada kapatırken, Manchester City ise 57 puanla ikinci sırada yer aldı.

Son güncelleme 22:38 | 8 Mart 2020
Manchester City manchester united
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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