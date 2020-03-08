MAÇ SONUCU | Chelsea 4-0 Everton | Maç özeti izle

İngiltere Premier Lig’in 29. haftasında Chelsea, sahasında Everton’ı konuk etti. Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışı veren Londra ekibi rakibini her iki yarıda da ikişer gol atarak 4-0 mağlup etti.

14. dakikada Mason Mount takımını 1-0 öne geçirirken, ilk golün asistini yapan Pedro 21. dakikada skoru 2-0’a getirdi.

51. dakikada Willian sahneye çıkarak Everton’ın umutlarını bitiren golü atarken, 54. dakikada da Giroud, Willian’ın asistinde skoru 4-0 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, Chelsea 48 puanla 4. sırada haftayı tamamladı. Everton ise 37 puanla 12. sırada kaldı.