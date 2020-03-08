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İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Chelsea 4-0 Everton | Maç özeti izle

Chelsea sahasında Everton'ı 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarışında net bir galibiyet aldı. Chelsea Everton maçı özeti haberimizde...

8 Mart 2020 20:23

İngiltere Premier Lig’in 29. haftasında Chelsea, sahasında Everton’ı konuk etti. Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışı veren Londra ekibi rakibini her iki yarıda da ikişer gol atarak 4-0 mağlup etti.

14. dakikada Mason Mount takımını 1-0 öne geçirirken, ilk golün asistini yapan Pedro 21. dakikada skoru 2-0’a getirdi.

51. dakikada Willian sahneye çıkarak Everton’ın umutlarını bitiren golü atarken, 54. dakikada da Giroud, Willian’ın asistinde skoru 4-0 yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, Chelsea 48 puanla 4. sırada haftayı tamamladı. Everton ise 37 puanla 12. sırada kaldı.

Son güncelleme 20:24 | 8 Mart 2020
chelsea everton ingiltere premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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