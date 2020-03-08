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MAÇ SONUCU | Altınordu Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 | Altınordu için tehlike çanları çalıyor!
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Altınordu Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 | Altınordu için tehlike çanları çalıyor!

Altınordu, sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'a mağlup oldu. Altınordu, bu mağlubiyetle düşme hattına yaklaştı.

8 Mart 2020 22:09

TFF 1’inci Lig’de geçen hafta İzmir derbisinde Altay’a 1-0 kaybeden Altınordu, evinde Cesar Grup Ümraniyespor’a da 2-1 mağlup olup alt sıralardan uzaklaşamadı. Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri 22’nci dakikada Muhammed ve 58’inci dakikada Nouri kaydetti. Altınordu’nun tek sayısı ise Burak’tan geldi.

Bu sonuçla Altınordu 27 puanda kalırken, Ümraniyespor 39 puana yükselip play-off hattına yaklaştı.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Üren

ALTINORDU: Erhan, Ufuk, Ravil, Kerim, Sinan, Muhammed (Dk. 62 Ali Yaşar), Furkan,  Hüseyin Atakan (Dk. 46 Burak), Metehan, Okan, Hüsamettin (Dk. 46 Yasin)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak, Gökhan, Alaadin, Glumac, Tarık, Timur (Dk. 89 Erdem), Nouri, Muhammed, Bentley, Gimbert (Dk. 71 Mücahit), Gomis (Dk. 56 Mujan)

GOLLER: Dk. 90+2 Burak (Altınordu) – Dk. 22 Muhammed, Dk. 58 Nouri (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Muhammed, Sinan, Metehan, Okan (Altınordu) – Timur, Gökhan, Glumac, Nouri (Ümraniyespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

19′ Nouri´nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunda uzak direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

GOL! 22′ Ümraniyespor öne geçti. Bentley´in sağdan kullandığı köşe atışında altı pasın içinde kafayı vuran Muhammed topu ağlara yolladı: 0-1. Ev sahibi ekibin oyuncuları kaleciye faul yapıldığını gerekçe göstererek uzun süre itiraz etti ancak hakem golü verdi.

25′ Bentley´in soldan pasıyla Gomis´in şutunda top az farkla auta çıktı.

51′ Soldan Okan ortaladı, Metehan’ın kafa vuruşunda top Ümraniyespor kalecisi Burak’ta kaldı.

GOL! 58′ Fark ikiye çıktı. Timur’un pasında sağ çaprazda topla buluşan Nouri sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.

75′ Ceza yayı gerisinden Okan şutunu çekti, top yan direğe çarpıp auta çıktı.

GOL! 90+2′ Sinan’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Burak ağları havalandırdı: 1-2.

Son güncelleme 22:20 | 8 Mart 2020
altınordu Ümraniyespor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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