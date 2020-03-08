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İtalya’da maç öncesi corona krizi! Soyunma odasında 75 dakika…
İtalya Serie A

İtalya’da maç öncesi corona krizi! Soyunma odasında 75 dakika…

Tüm maçların 1 ay boyunca seyircisiz oynanma kararı verildiği İtalya'da, Parma-SPAL maçı öncesinde büyük bir kaos yaşandı. Oyuncular ısınıp, maça çıkmaya hazırlanırken gelen haber sonrasında soyunma odasına gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın maçların iptalini talep etmesi nedeniyle oyuncular, karşılaşmanın resmi başlama saatinden 75 dakika sonra sahaya çıkabildi.

SKOR DIŞ HABER 8 Mart 2020 17:45

Corona virüsünden 233 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da kriz devam ediyor. Milano’nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığı ülkede futbol maçları da geçen haftalarda ertelenmişti.

Bugün oynanan ve konuk takımın 1-0 kazandığı Parma-SPAL karşılaşması da krize neden oldu. TSİ 14.30’da başlaması gereken mücadele öncesi futbolcular ısınmalarını gerçekleştirip, takımlar maça çıkmak için hazırlandıkları sırada Sağlık Bakanlığı’nın ‘maçlar iptal edilsin’ çağrısı nedeniyle oyuncular soyunma odasına gönderildi.

Parma ve SPAL oyuncuları kararın net olarak duyurulmasını soyunma odasında 75 dakika bekledi. Federasyon ve bakanlık arasındaki görüşmelerin ardından maç normal başlama saatinden 75 dakika sonra TSİ 15:45’te başlayabildi.

FUTBOLCULARA EYLEM ÇAĞRISI!

Bu gelişmelerin ardından Oyuncular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, futbolcuların Corona virüsüne nedeniyle maçlara çıkmamasını istedi. Tommasi, “Futbolu durdurmak şu anda için corona virüsüne karşı en iyi karar” açıklamasını yaptı.

Serie A’da tüm maçların 3 Nisan’a kadar seyircisiz oynanmasına karar verildikten sonra maçlar ertelenmeden normal fikstüre göre devam ediyor.

İtalya’da açıklanan son rakamlara göre 5 binin corona virüsüne yakalandı ve virüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi de yoğun bakımda virüse karşı savaşıyor.

Son güncelleme 18:23 | 8 Mart 2020
corona virüsü İtalya Serie A parma Spal
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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