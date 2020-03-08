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Lemi ÇELİK
Lemi ÇELİK 8 Mart 2020 09:17

Hakem maça damga vurdu

TRABZONSPOR ile Gaziantep FK'yı karşılaştırdığınızda oyuncu kadrosu olarak bordo-mavililerin çok daha yetenekli ve yaratıcı isimlere sahip olduğunu görüyoruz. Fakat sahada tam kapasitenizi göstermez, rakibinizin mücadele gücüne aynı dirençle yanıt veremezseniz istediğinizi alamazsınız.

1) TRABZON'UN orta sahasının yaş ortalaması 33. Ndiaye, Sosa ve Obi Mikel yumuşak oyuncular. Top ayaklarındayken temposuz oynuyorlar. Takımın hızı kesiliyor. Top rakibe geçtiğinde ise  orta alanda pres yapmayıp hızlı hücumları engelleme adına doğru pozisyon almıyorlar, alan markajı dahi yapmıyorlar. Bu orta saha şampiyonluk yolundaki Trabzon'un en zayıf bölgesi. Hüseyin Hoca buraya bir çözüm üretmeli.

2) TÜRKİYE'NİN en iyi hücum oyuncuları Trabzonspor'da da ama taktik ve mevkii disiplinine uymuyorlar. Soldan Nwakaeme, sağdan da Ekuban sürekli içeri girerek Sörloth'un ihtiyaç duyduğu alanları dolduruyorlar. Bu nedenle Sörloth, istediği boşluğu bulamadı. Fazla pozisyon üretemediler, istenen golleri de bulamadılar.

HAKEM Halis Özkahya ise Trabzonspor'un nizami golünü vermeyerek önemli bir galibiyetin önüne geçti. 15 yıl futbol oynadım. Bu tür pozisyonlarda topa ilk kim vuruyorsa taban da olsa faul değildir. Hakemin yanlış kararı Trabzonspor'un kötü futbolunu geride bıraktı.

SON söz Kayode'ye. İyi futbolcu ama hakemi yanıltmak adına yaptığı futbol kültüründen uzak davranışlar asla kabullenilebilir değil. Birisinin böyle şeylere ihtiyacı olmadığını ona söylemeli.

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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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