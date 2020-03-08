GS SİVAS CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı canlı yayın

Süper Lig’in 25. hafta maçında Sivasspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Saat 19.00’da başlayacak olan Sivasspor Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Haberimizdeki linkten Sivasspor Galatasaray maçını canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş üyelik ve ücret talep edebilir.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

LİGDE SON 3 DEPLASMANDA GALİP

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 17 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde son 3 deplasman müsabakasından da galip ayrıldı.

GALATASARAY LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Ligin ikinci yarısında çıkış yaparak şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 24 haftada 18 gol yedi ve bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Aslan'ın bu performansında yaptığı kritik kurtarışlarıyla Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da çok büyük payı yer alıyor.

FALCAO LİGDE 8 GOL ATTI

Sakatlığını atlattıktan sonra oynadığı maçlarda hücumda takımına katkı vermeye devam eden Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor. Falcao ligde son 2 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırarak galibiyetlerde önemli rol oynadı. 34 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların ligde en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Yıldız futbolcunun ardından ikinci sırada olan Adem Büyük de ligde 6 gol kez gol sevinci yaşadı.