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Gamze Ütangeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilk resmi maçına çıktı
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Gamze Ütangeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilk resmi maçına çıktı

Bilecik 1. Amatör Ligi'nde Bilecikspor'un Güneşspor'u konuk ettiği maçın yardımcı hakemi olan Gamze Ütangeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk maçına çıkarak duygu dolu anlar yaşadı. Ütangeç'in ilk resmi maçında adeta gol yağmuru yaşanırken Bilecikspor, konuğunu 9-0 yendi.

8 Mart 2020 19:01

Bilecik 1. Amatör Lig’in 21. haftasında Bilecik Edebali Stadı’nda Bilecikspor ile lig sonuncusu Güneşspor karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi maçın yardımcı hakemlerinden biri olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversite öğrencisi Gamze Ütangeç de ilk resmi maçına çıktı.

Bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması ve ilk karşılaşmasına çıkması nedeniyle Ütangeç’e, Faal Hakemler Derneği üyeleri tarafından çiçek verildi. Genç hakem, bugünü hiç unutmayacağını söyleyerek, “İlk maçım böylesine anlamlı bir güne geldi. Şu an çok mutluyum ve heyecanlıyım” dedi.

Bilecikspor, Ütangeç’in özel gününün farklı bir şekilde hafızalara kazınmasını da sağladı. Bilecikspor konuğu Güneşspor’u 9-0 yendi.

Enes’ten hat-trick

Maça iyi başlayan Bilecikspor açın henüz 2’inci dakikasında Enes Tel ile 1-0 öne geçti. Maçın 9’uncu dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında kırmızı şimşekler penaltı kazandı. Topun başına geçen Enes Tel kensinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarıya Bilecikspor 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 56’ncı dakikasında golcüsü Enes Tel, durumu 3-0′ getirdi. Bu golle 3’üncü golünü atan Enes Tel hattrick yapmış oldu.

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Maçın 60’ıncı dakikasında Bileciksporlu İsmail Yıldız durumu 4-0’a getirirken, maçın 65’inci dakikasında Zafer Aksoy, 72’inci dakikasında Talha Kara’nın golleriyle durum 6-0’a geldi. Maçın 78’inci dakikasında Zafer Aksoy kendisinin kendisini ikinci takımının Bilecikspor’un 7’inci golünü kaydetti. Maçın 82’inci dakikasında İsmail Yıldız durumu 8-0’a getirdi. Maçın 85’inci dakikasında Tuna Kumru Bilecikspor’un 9’uncu golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken Bilecikspor maçı 9-0 kazandı.

Bu galibiyet ile puanını 51 yapan Bilecikspor, 4’üncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Lig sonuncusu Güneşspor ise, 4 puanda kaldı.

Son güncelleme 19:01 | 8 Mart 2020
Bilecik 1. Amatör Lig Bilecikspor Gamze Ütangeç Güneşspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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