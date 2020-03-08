Formula 1 Bahreyn GP, corona virüsü nedeniyle seyircisiz

12-15 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix ile start alacak olan Formula 1’de, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn de corona virüsünden etkilendi.

Bahreyn GP organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkede görülen corona virüsü salgını nedeniyle 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak Bahreyn GP’nin seyircisiz olarak yapılacağı duyuruldu.

Sezon öncesi yapılan toplantılar sonucunda corona virüsü salgını sebebiyle Çin Grand Prix iptal edilirken, Bahreyn Grand Prix de corona virüsünden etkilenen bir diğer Grand Prix oldu.

Öte yandan Bahreyn GP’nin seyircisiz olarak koşulmasıyla birlikte Formula 1 tarihinde ilk kez bir yarış seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.