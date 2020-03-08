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Formula 1 Bahreyn GP, corona virüsü nedeniyle seyircisiz
Motor Sporları

Formula 1 Bahreyn GP, corona virüsü nedeniyle seyircisiz

Formula 1'de Çin Grand Prix'in corona virüsü nedeniyle iptal edilmesinin ardından, bir kötü haber de Bahreyn için geldi. 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak olan F1 Bahreyn GP, seyircisiz olarak yapılacak.

8 Mart 2020 13:11

12-15 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix ile start alacak olan Formula 1’de, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn de corona virüsünden etkilendi.

Bahreyn GP organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkede görülen corona virüsü salgını nedeniyle 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak Bahreyn GP’nin seyircisiz olarak yapılacağı duyuruldu.

Sezon öncesi yapılan toplantılar sonucunda corona virüsü salgını sebebiyle Çin Grand Prix iptal edilirken, Bahreyn Grand Prix de corona virüsünden etkilenen bir diğer Grand Prix oldu.

Öte yandan Bahreyn GP’nin seyircisiz olarak koşulmasıyla birlikte Formula 1 tarihinde ilk kez bir yarış seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

Son güncelleme 13:11 | 8 Mart 2020
Bayhreyn corona virüsü formula 1
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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