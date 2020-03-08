Fatih Terim’den flaş hakem değerlendirmesi: ‘Serkan Çınar’ın günahı neydi… Saracchi atılmalıydı…’

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor’la 2-2 berabere kalan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Sözlerine Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Terim, “Emekçi kadınlarımızın hak ettikleri bir dünyada yaşamalarını diliyorum ve Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Terim, maçı değerlendirirken, “Düşüncemizle planımızla ilk yarıya ayrı parantez açmamız lazım. Açıkçası 1-4, 1-5 girebilirdik devre arasına. Sivasspor güçlü bir takım. Ona rağmen yediğimiz gole kadar olan bölümü bir kenara koyarsak, ortaya koyduğumuz kalite; planımıza ve düşüncemize uygun oldu. Sonuç hak ettiğimiz bir sonuç olmadı. Ama oyuncularımın isteklerinden ötürü de memnunum” dedi.

‘Daha net penaltıda Serkan Çınar’ın hakemliği bitti! Onun günahı neydi?’

Terim maçın hakemi Mete Kalkavan’ın kararları hakkında da konuştu. Terim, “Hakemlerle ilgili konuşmuyorum ama bir defa pozisyon gri, net değil, hakem vermemiş. Böyle bir durumda bildiğim kadarıyla, VAR devreye girmez. Hakem görmüş vermemiş, olağanüstü, yüzde 100 bir hata yapmışsa çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene bundan net olan bir penaltı vardı Rize’de ve Serkan (Çınar) hocanın hakemliği bitti. Onun günahı neydi” dedi.

‘Saracchi atılmalıydı!’

Terim ayrıca oyuncusu Saracchi’nin Emre Kılınç’la yaşanan pozisyonda oyundan atılması gerektiğini de ifade etti. Deneyimli teknik direktör “Mete hoca son zamanlarda formda bir hakem. Saracci’nin de kırmızı kart görmesi gerekirdi, direkt. Burada vermemiş hakem… Çok ağır hatalarda çağrılıyor. Yoksa o penaltıydı, bu ofsayttı bunlara girmem. Ben bildiğim kadarını anlatıyorum. Zaten alakasız bir yerde, yüzde 100 gol pozisyonu değil, kenarda. Ben böyle biliyorum en azından. Bizden kimse bir şey demeyecektir bu konuda, en azından biz ufak bir anekdot bırakmış olalım” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Sivasspor Galatasaray 2-2 | Sivas`ta nefes kesen maç! Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşma berabere sonuçlandı. Nefes kesen maçta önce Sivasspor, sonra Galatasaray öne geçti. Berabere biten maçta iki takım da şampiyonluk yarışında yara aldı. İlgili Haberi Oku

‘Tabela önümüzde…’

Fikstürü ve gelecek hafta Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Beşiktaş derbisini de değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Herkesle iki defa oynayacaksınız. Dolayısıyla neyin zor neyin kolay olacağını bilemezsiniz. Sivasspor’un güçlü başlangıcıyla dışarıdan bakılınca ‘Buradan zor çıkarız’ gibi görünse de bizim için kolay bir maç da olabilirdi” dedi

Terim ekledi: “Tabela önümüzde, puan durumu önümüzde. Beşiktaş önemli bir rakibimiz. Ama bitmeyecek, başka maçlar da oynayacağız. Zoru geçtiğinizde mutlu sonuca ulaşıuyoprsunuz. Skoru hak etmedik, oyunumuza yazık oldu.”