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Erol Bulut: ‘Hiçbir bahanenin arkasında saklanmadım’
Süper Lig

Erol Bulut: ‘Hiçbir bahanenin arkasında saklanmadım’

Alanyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda buldukları pozisyonlarla maçı kazanıp, Rize’den ayrılmayı istediklerini ancak etkili oldukları pozisyonları bitiremediklerini ifade etti.

8 Mart 2020 18:42

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka her iki takımın birer golüyle sonuçlandı.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Erol Bulut yaptığı açıklamada Rizespor'un evinde iyi bir takım olduğunu analiz ettiklerini ve maçın ilk yarısında oyunu alıp bitirmek istediklerini ifade etti.

Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rizespor evinde iyi oynayan bir takım. Maçın geneline baktığımızda ilk yarıda 3 puan alıp eve dönmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda Rizespor'un baskılı oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda da etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik. İlk yarı maçı koparabilirdik. Hiçbir bahanenin arkasında saklanmadım. Sakatlıklarımız vardı.”

08 Mart 2020 MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Rizespor`un teknik direktörü Ünal Karaman, ilk resmi maçına çıkarken iki takım da haftalardır süren galibiyet hasretine son veremedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:42 | 8 Mart 2020
Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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