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DG Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig

DG Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, Süper Lig’de bugün oynayacağı Sivasspor ile ligde 28. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Galatasaray'ın DG Sivasspor'a karşı 18-5 galibiyet üstünlüğü var. Peki Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

8 Mart 2020 14:26

Galatasaray ile oynadığı 27 maçta 5 defa gülen taraf olan Sivasspor, 18 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar da 14 galibiyet, 6 beraberlik ve aldığı 4 mağlubiyet ile 48 puanla 4. sırada bulunuyor. İşte Sivasspor Galatasaray maçının saati ve kanalı…

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı, 8 Mart Pazar günü oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadın’da saat 19:00’da başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele Bein Sports’tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Son güncelleme 14:26 | 8 Mart 2020
galatasaray gs sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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