Denizlispor, Fenerbahçe deplasmanında tarihi fırsatı kaçırdı!

15 yıldır yenemediği Fenerbahçe’yi Kadıköy’de ise ligde 1980’den beri süren 40 yıllık rekabette hiç mağlup edemeyen Denizlispor, uzatmalarda yediği golle galibiyeti kaçırırken, 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe’yi İstanbul’da 2001-2002 sezonunda sadece Türkiye Kupası maçında 2-1 yenen Ege ekibi, yaklaşık 48 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Son dakikalara 2-1 önde girmesine rağmen beraberliğe razı olan Denizlispor 2’de 2 yapma şansını da tepti.

Denizlispor, Fenerbahçe’yi Süper Lig’de en son 2004-2005 sezonunda Denizli’de 2-0 mağlup etmişti. O sezonun ardından Fenerbahçe’ye 15 resmi maçta rakip olan Denizlispor bir daha galibiyet yüzü göremedi. Oynanan 15 müsabakanın 10’unu kaybeden Denizlispor, 5 beraberlik aldı.

“GALİBİYETİ KAÇIRAN TARAF BİZDİK”

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, deplasmandan puanla ayrılmalarına rağmen galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. Çok net fırsatları kaçırdıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, “Maçın ikinci yarısında pozisyonlarımız çok fazlaydı. 3 puanı kaybeden taraf bizdik” diye konuştu.

Takımının performansından memnun kaldığını dile getiren Uygun sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Maçtan önce 1 puanın bizim için önemli olacağını düşünmüştük. Ben yıllarca burada futbol oynadım, gol kralı oldum ve asker selamı verdim. Burayı iyi bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tüm bireysel yeteneklerimizi sergiledik. Geriye düşsek de ayağa kaldık. Golleri de bulduk. Ama son dakika duran topla yaptığımız bir hata sonucu berabere kaldık. Artık önemli bir Gençlerbirliği maçımız var. Evimizde oynayacağımız maçları kazanmalıyız. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.”