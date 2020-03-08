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Cezalı maçta takıma destek için taraftarlar binanın tepesine çıktı
Alt Ligler

Cezalı maçta takıma destek için taraftarlar binanın tepesine çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. haftada Zonguldak Kömürspor, Sarıyer'i konuk etti. Ev sahibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Zonguldaklı taraftarlar sahayı gören bir binanın en üst katından takımlarına destek oldu!

8 Mart 2020 20:45

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 27’inci haftasında Zonguldak Kömürspor 27’inci haftasında Devrek İlçe Stadyumunda Sarıyer’i konuk etti.

Zonguldak Kömürspor 25’inci hafta mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon maçında taraftarların neden oldu kötü tezahürat nedeniyle Sarıyer maçını seyircisiz oynadı.

Zonguldak Kömürspor tarafları maçın seyircisiz olduğuna aldırış etmeden takımları destek için Devrek İlçesine gitti.

Kırmızı-lacivertli taraftarlar, sahayı gören bir binanın en üst katına çıkarak takımlarına destek verdi. Zonguldak Kömürspor, Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.

Son güncelleme 20:45 | 8 Mart 2020
sarıyer TFF 2. Lig Beyaz Grup zonguldak kömürspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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