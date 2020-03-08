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MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 5-1 Hes Kablo Kayserispor
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 5-1 Hes Kablo Kayserispor

Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u konuk eden Kasımpaşa 5-1'lik galibiyetle alt sıralardan kurtulma adına kritik bir zafer elde etti ve son sıradaki rakibine ise ağır bir darbe vurdu.

8 Mart 2020 13:34

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren iki ekipten Kasımpaşa ile Kayserispor İstanbul’da kozlarını paylaştı. Son haftalarda puanlar almayı başaran ve son sıradan kurtulmak adına önemli bir adım atan Kayserispor, Kasımpaşa’nın maça fırtına gibi başlamasına engel olamadı.

Henüz 6. dakikada Koita ile öne geçen Kasımpaşa, 11. daklikada Sarlija ve 30. dakikada Ndongala’nın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0’lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip Kayserispor, 59. dakikada Bernard Mensah ile skoru 3-1’e getirse de farkı azaltma fırsatlarını yaratmakta başarılı olamadı.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

Maçın son anlarında kontrolü yeniden alan Kasımpaşa’da Aytaç Kara 83. dakikada, Yusuf Erdoğan ise 87. dakikada attıkları gollerle maçın skorunu 5-1 olarak belirledi.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 23 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Son sıradaki Kayserispor ise 19 puanda kaldı.  Kasımpaşa ligde bir sonraki maçında Göztepe’yi ağırlarken Kayserispor evinde Yeni Malatya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

  • 6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Haddadi'nin ceza yayı üzerinden arka direğe kestiği oraya gelişine vuran Koita, topu filelerle buluşturdu. 1-0
  • 11. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Aytaç'ın şutunu, kaleci Lung sektirdi. Dönen topun sahibi olan Sarlija, düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0
  • 15. dakikada Thiam'ın ceza alanı içinden çektiği şut Kayserispor savunmasından döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Aytaç'ın şutu yandan auta çıktı.
  • 30. dakikada Aytaç'ın ara pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Koita, topu Ndongala'ya çevirdi. Altı pas içindeki Ndongala, müsait pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 3
  • 42. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında Koita'nın pasında topla buluşan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu Lung, kornere çeldi.
  • 44. dakikada Kasımpaşa savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Kravets, kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapamadı. Ramazan, iyi alan kapatarak, topun sahibi oldu.

İkinci yarı birazdan…

Son güncelleme 15:28 | 8 Mart 2020
Kasımpaşa kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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