MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig 25. hafta mücadelesinde son haftaların formsuz iki takımı Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ligde son 4 maçını kazanamayan ve üst üste 3 mağlubiyet alan Alanyaspor, 5 maçtır galibiyeti unutan ve son 4 maçını kaybeden Rizespor’a konuk oldu.

Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Ünal Karaman’ın ilk kez takımın başında sahaya çıktığı maçta, konuk ekip Alanyaspor 35. dakikada Yacine Bammou’nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

İkinci yarıda beraberlik için Alanyaspor kalesini ablukaya alan ev sahibi Çaykur Rizespor’un bu çabası 61. dakikada sonuç verdi. Karadeniz ekibinin Paraguaylı yıldızı Braian Samudio’nun ceza sahasından yaptığı müthiş vuruşla Çaykur Rizespor durumu 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlike sona erdi ve 14. sıradaki Çaykur Rizespor puanını 25 yaptı. Ligde 7. sırada bulunan Alanyaspor ise 40 puana ulaştı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Çaykur Rizespor`dan kamuflajlı destek! Süper Lig`in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor`u konuk eden Çaykur Rizespor, maç öncesinde Mehmetçiğe selam gönderdi. Sahadaki futbolcular, protokoldeki yöneticiler ve teknik direktör Ünal Karaman sahaya kamuflajla çıktı. İlgili Haberi Oku

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

30. dakikada Scoda'nın orta sahaya yakın bir noktada kaybettiği topu alan Cisse, topla beraber ceza sahasına ilerleyip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

35. dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Caulker'ın pasında topu alan Bammou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

43. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Diomande'nin vuruşunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)