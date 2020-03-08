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CANLI MAÇ İZLE: Manchester United Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig

CANLI MAÇ İZLE: Manchester United Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçında Manchester United, Manchester City'yi ağırlayacak. Derbi öncesi Premier Lig'de Manchester City'nin 57, Manchester United'ın ise 42 puanı bulunuyor. Peki Manchester United Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı izleme linki...

8 Mart 2020 16:38

Manchester derbisi İngiltere’de ve dünyada büyük önem kazanan derbilerden biridir. Premier Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Manchster United Manchester City derbisi saat 19.30’da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Aşağıdaki link aracılığıyla Manchester United Manchester City maçının canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş üyelik ve ücret talep edebilir.

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

MUHTEML 11’LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw, Fred, McTominay, Matic, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, Rodri, İlkay Gündoğan, Foden, Bernardo Silva, Sterling, Agüero

Son güncelleme 16:38 | 8 Mart 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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