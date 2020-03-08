CANLI MAÇ İZLE: Manchester United Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester derbisi İngiltere’de ve dünyada büyük önem kazanan derbilerden biridir. Premier Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Manchster United Manchester City derbisi saat 19.30’da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Aşağıdaki link aracılığıyla Manchester United Manchester City maçının canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş üyelik ve ücret talep edebilir.

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

MUHTEML 11’LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw, Fred, McTominay, Matic, Bruno Fernandes, Greenwood, Martial

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, Rodri, İlkay Gündoğan, Foden, Bernardo Silva, Sterling, Agüero