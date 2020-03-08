Armanın gücü

FENERBAHÇE, Denizli karşısına 5 maçtır hasret kaldığı 3 puan için çıktı. Koca Fenerbahçe'nin başında teknik direktör yoktu. ‘Hayali teknik direktör' de maç öncesi sakatlanan Dirar'dan ve itici güç olan taraftarının yarısından yoksundu. Bunlar yetmez gibi Kruse hastanelik oldu, Tolgay takımı 10 kişi bıraktı, orta sahadaki en etkili adamı Gustavo'yu stoperde oynatmak zorunda kaldı. Sonuç şaşırtıcı değildi.

İKI sezondur bitmek bilmeyen stoper ve sol bek sıkıntısı, düşme korkusu yaşayan Denizlispor'a can simidi oldu. Kimse kızmasın ama Fenerbahçeli oyuncular beraberliğe sevinir hale geldi.

BİRİ arka kapıyı açık bırakırsa şansını denememek aptallık olur diye düşünen Denizli, ilk golü yedikten sonra Fener'in bilinen zaaflarını, daha doğrusu açıklarını kovaladı.

TAKIMI 1 kişi eksik olmasına rağmen gerek Ozan'ın baskılı oyunu, gerek Serdar'ın ofansa verdiği destek göze çarptı.

DENIZLI'NIN attığı gol adeta geliyorum dedi. Biraz şaşkın, biraz yorgun defansın arasında bir bilardo topu misali gol oldu ama Fenerbahçe maçı bırakmadı. Uzatmalarda Serdar'ın attığı gol bu sefer arka kapıyı açık bırakan Denizli'nin, Fenerbahçe'ye tanıdığı şans gibiydi.

HAKEM Küçük, geleceğin Cüneyt Çakır'ı olmaya aday. Stres derecesi yüksek maçı idare etti. Penaltı kararı doğruydu. Serdar'ın iptal edilen golü ise tartışılabilir.

SARI-lacivertliler beraberliğe sevinmiş olsa da yaşanan aksilikler gözardı edilemez.

DÜNKÜ gibi bazen formanın ve armanın gücü vardır!

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