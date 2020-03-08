Almanya’da derbiye Corona virüsü gölgesi: Borussia Dortmund Schalke 04 maçı seyircisiz oynanabilir

Ali GÜLEN /FRANKFURT Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 1000'den fazla kişinin katılacağı karşılaşma, yarışma ve etkinliklerin Corona virüsü yüzünden iptal edilmesini istedi.

Şu ana kadar yaklaşık 850 vakanın görüldüğü Almanya'da önlem alınması gerektiğine inanan Spahn'ın açıklamaları, Bundesliga maçlarını ve özellikle önümüzdeki hafta Dortmund’da Borussia Dortmund ile Schalke 04’ü bir araya getirecek Ruhr Derbisi’nin seyircisiz olma ihtimalini de doğurdu.

‘ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİN’

Bakan Spahn, şu ana kadar yavaş ilerleyen önlemlerinin artık daha da artması gerektiğini belirtti ve “Yeni hedefimiz virüsün yayılmasını yavaşlatmak. Ne kadar yavaş yayılırsa, sağlık sistemimiz o kadar buna karşı başarılı olur. Yaptığım görüşmeler sonrasında herkese, 1000 kişiden fazla kişiyi toplayacak etkinliklerin iptal edilmesini öneririm” dedi. İsviçre’de de binin üzerinde insan çekecek tüm etkinlikler iptal edilmişti.

Bakan Spahn, olayın ekonomiye etkisini de düşündüklerini ancak insan sağlığının en önde gelen durum olduğunu vurguladı. Bu açıklamalardan sonra gözler Alman Futbol Federasyonu'na (DFB) çevrildi. Federasyondan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

DFB: ‘KULÜPLERLE TEMASTAYIZ’

“Tabii, gerek Bundesliga gerekse Bundesliga 2 maçlarının takvimi ve işleyişi konusunda yetkililerle temasta bulunmaya devam edeceğiz. Ancak şu da bilinmeli ki, mayıs ayı sonuna kadar maç takvimleri; ligin zirvesinde ve düşme hattında olacak takımlar, belirlenmiş olmalı. Bu uluslararası müsabakalar için şarttır. Tüm zorluklara rağmen federasyon ve kulüpler gelecek sezonu planlamada yeni durumu göz önünde bulundurabilir. Federasyon olarak, bu yeni durumla ilgili kısa süre görüşlerimizi açıklamak için klüplerle temasa geçeceğiz.”