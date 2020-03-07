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Süper Lig

Zeki Murat Göle: Fenerbahçe’nin sevinmeyeceği bir durum oldu

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, 2-2’lik Denizlispor maçı sonrası, “Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe’nin sevinmeyeceği bir durum oldu. Ama oyuncularımız terinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum” dedi.

7 Mart 2020 23:07

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra takımın başında maça çıkan Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle, mücadele sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maça istedikleri planda başlayamadıklarını belirten Göle, “Maça iyi başlayamadık. İstediğimiz sertliği uygulayamadık. 10. dakikadan sonra dengeyi kurduk ve gol geldi. Her şey yolunda gidiyordu ama penaltı ve kırmızı karttan sonra dengeler terse döndü. İkinci yarı daha istekli ve kompakt oynadık. İkinci yarının ilk 15 dakikasında rakip kalede tehlikeler de bulduk ama bunu sürdüremedik. Bundan sonra Denizlispor oyuna hakim oldu ve golü buldu. Mücadelenin son 10 dakika reaksiyon verdik. Bize yakışmayan bir sonuç. Fenerbahçe'nin sevinmeyeceği bir durum oldu. Oyuncularımızın ikinci yarı vermiş olduğu reaksiyon üst düzeydi. Terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiler. Bu açıdan oyuncuları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:29 | 7 Mart 2020
Fenerbahçe süper lig Zeki Murat Göle
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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