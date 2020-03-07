MAÇ SONUCU | Btc Türk Yeni Malatyaspor İttifak Holding Konyaspor 1-1 | Kritik maçta galip yok

Süper Lig’in 25. haftasında Btc Türk Malatyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İttifak Holding Konyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan öne geçti. Penaltıya sebebiyet veren Chebake, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıda 10 kişi oynamasına rağmen baskı kuran Btc Türk Yeni Malatyaspor, 80. dakikada Mustafa Akbaş ile beraberliği yakaladı. 87. dakikada İttifak Holding Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, ceza sahası dışında topa elle dokununca kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

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STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin, Gökhan, Murat, Umut (Dk.56 Bifouma), Mustafa, Acquah, Donald (Dk.67 Vidar), Fofana (Dk.90+2 Chaaleli), İssam, Hafes

YEDEKLER: Ufuk Ceylan, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Youssouf Ndayishimiye, Erkan Kaş

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan, Selim, Jonsson, Ömer (Dk.89 Ertuğrul), Bajic (Dk.77 Rogeio), Milosevic, Guilherme, Uğur, Amir (Dk.72 Hurtado), Levan, Skubic

YEDEKLER: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Alper Uludağ, Ali Karakaya, Marko Jevtovic, Volkan Fındıklı, Thuram

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

GOLLER: Dk.79 Murat (Yeni Malatyaspor) – Dk.45 Bajic (Pen.) (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa (Yeni Malatyaspor) – Shengelia, Skubic (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.45 Chebake (Yeni Malatyaspor) – Dk.88 Serkan (Konyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2′ Sol kanattan gelişen ceza sahasına yapılan ortada Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle son anda topu kornere çeldi.

20′ Milosevic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Uğur'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

29′ Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın sert vuruşunda kaleci Serkan parmaklarının ucuyla son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL! 45′ Chebake’nin, Bajic’e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bajic topu ağlara gönderdi

51′ Guilherme’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Bajic’in vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

62′ Fofana’nın ara pasında ceza alanında topla buluşan Bifouma’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69′ Ömer Ali'nin sol kanattan ortasında Skubic’in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

GOL! 80′ Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzaklaştırdığı topu Murat Yıldırım ağlarla buluşturdu. 1-1

87′ Yeni Malatyaspor kontratağında kaleci Serkan Kırıntılı ceza sahası dışında topa elle müdahale edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.