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Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve taraftarlar arasında büyük arbede!

Btc Türk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek maç sonu taraftarlarla arbede yaşadı. Yeni Malatyaspor Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Adil Gevrek'in fiziksel saldırıya uğradığını belirtti.

7 Mart 2020 17:46

BtcTurk Yeni Malatyaspor’da son dönemlerde alınan başarısız sonuçların ardından başkan Adil Gevrek yönetimine tepkiler çığ gibi büyürken, bugün oynanan müsabakanın ardından da gerilim iyice yükseldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda 1-1’lik eşitlikle tamamlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından ev sahibi ekibin taraftarları ile başkan Adil Gevrek arasında kavga yaşandı.

Maç sırasında “Yönetim istifa” şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, müsabakanın ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in stattan ayrıldığı sırada Gevrek’in aracının önünü kesti. Bu sırada aracından inen Gevrek, taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmayın büyüyerek, yumruk yumruğa kavgaya döndüğü öğrenilirken, araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonrasında Adil Gevrek, polis korumasıyla aracına bindirildi ve taraftarların olduğu bölümden uzaklaştı.

Yeni Malatyaspor, konu ile ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınladı:

Son güncelleme 18:38 | 7 Mart 2020
Adil Gevrek yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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