Dünyayı şoke eden haber! Ronaldinho Paraguay’da tutuklandı…

Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaporla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) ve kardeşi Roberto de Assis Moreira’nın tutuklanmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Başsavcılık şahısların tutuklanması için talimat vermiştir. Oyuncu Ronaldinho, sahte içerikli bir kamu belgesi kullanmakla suçlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Cuma günü gözaltına alınan Ronaldinho ve kardeşi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak Paraguay’da savcılığın harekete geçmesiyle yeniden ifadeleri alınan iki isim çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olayın yaşandığı gün soruşturmayla ilgilenen savcı Federico Delfino, iki kardeşin suçu fark etmeden işlemesi sebebiyle tutuklama yoluna gitmeden mahkemeden farklı bir şekilde cezalandırılma talep etmişti.

TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Ancak yargıç Mirko Valinotti, aksi bir karar alarak bir sonraki mahkeme sürecine kadar ikilinin tutukluluğuna karar verdi. Ronaldinho ve kardeşi, kısa süre içerisinde tekrar hakim karşısına çıkacak. İkilinin soruşturma sürecinde tutukluluklarının devam etmesi veya serbest bırakılması yönünde karar verilecek.

PASAPORTLARIN BAŞKA KİŞİLERE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Brezilya vatandaşları Paraguay’ı ziyaret ederken, iki ülkenin de MERCOSUR bloğunda olması sebebiyle, pasaporta ihtiyaç duymuyor. Ronaldinho ve kardeşinin Sao Paulo’dan çıkış yaparken Brezilya pasaportu kullandığı fakat Paraguay’a giriş yaptıkları sırada Paraguay pasaportuna geçiş yaptıkları ortaya çıktı. Ronaldinho ve kardeşinin Paraguay devletine ait pasaportlarının başka kişilere ait olduğu düşünülüyor.

39 yaşındaki Ronaldinho, muhtaç çocuklar için çalışan bir vakfın daveti üzerine Paraguay'a gitmişti.

FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho’nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya’daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.

RONALDINHO KİMDİR?

Ronaldinho, Portekizce’de “Küçük Ronaldo” anlamına gelir. Bu lakabın sebebi ise Ronaldinho’nun küçük yaşlarda o sırada FC Internazionale Milano’da oynayan Ronaldo’ya duyduğu hayranlıktır. Diğer lakabı Gaûcho ise Brezilya’nın güneyindeki Rio Grande do Sul bölgesinde bazı futbolculara takılan, “mutlu” anlamında bir lakaptır.

Ronaldinho Barcelona ve Brezilya Milli Takımı ile sayısız başarıya imza attı.

FC Barcelona'daki ilk maçına 27 Temmuz 2003 tarihinde çıktı. Her zaman çok istediğini dile getirdiği İspanya Lig Şampiyonluğuna ise 2004 – 2005 sezonunda ulaştı.

Başarıları

Kulüpler

2004-2005 İspanya Lig Şampiyonluğu

Milli Takım

2002 Dünya Kupası Şampiyonluğu

1999 Amerika Kupası Şampiyonluğu

1997 17 yaş-altı Dünya Şampiyonluğu

Bireysel

2004 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülü

1997 17 yaş-altı Dünya Şampiyonası Gol Krallığı