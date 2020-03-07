Skandal üstüne skandal!

TBF, kural ihlalini kabul ederek Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçının tekrarına karar verdi. Söz konusu maçta bir teknik faulden sonra ev sahibi mor-beyazlıların kullanması gereken top, hata yapılarak 64-62 kazanan sarı-lacivertlilere verilmişti.

Bu karar, akıllara Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko kupa finalini getirdi. O karşılaşmada da kural hatası yaşanmış ancak Daçka yetkilileri itirazda geç kaldığı için sonuç değişmemişti.

Afyon Belediyespor yöneticilerinin yönetmelik çerçevesinde yaptığı itiraz kabul görürken şu soruyu sormak şart: Hakemler basketbol kurallarını bilmiyor mu? Hakem hatası ile kural hatası arasında büyük fark var. En tecrübelileri dahil tüm hakemler maç içinde hata yapabilir, yapıyor. Bu sezon ligde onlarca örneği var ama fazla konuşulmuyor.

EuroLeague’de de bunlar oluyor ve hatalar sonucu etkiliyor, etkileyecek. Hatta Fenerbahçe Beko bu yüzden maç kaybetmiş, EuroLeague yönetimi de itiraf etmişti. İşin özü şu: Türkiye’nin en üst düzey basketbol organizasyonlarında düdük çalanların, altyapı liglerindeki yeni başlayanlar gibi kural hatası yapma lüksü yok. Hakem hatası başka, kural hatası başka!

Teknik faulden sonra topu aleyhine faul çalınan takıma vermek, gerçekten büyük iş! Basketbolseverlerin aklıyla dalga geçiyorlar sanki…

Aslında sorunun kaynağı da çözümü de belli.

Birilerinin eğitimi veya değişmesi şart!

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