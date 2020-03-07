Sergen Hoca’nın dokunuşu!

Beşiktaş, Ankaragücü karşısında müsabakaya çok hızlı, tempolu ve pozisyon bularak başladı. Atiba, Ankaragücü maça konsantre olana yapmış olduğu sürpriz ve derin koşularla Beşiktaş'ın net pozisyon bulmasını sağladı, ayrıca penaltıyı kazandıran isim oldu.

Beşiktaş'ta Atiba ve Elneny, girmiş oldukları ikili mücadeleleri kazanıp, çok mücadele edip ve kazandıkları topları garanti, öne ve hızlı oynayınca siyah-beyazlılar orta sahada üstünlüğü yakaladı.

Beşiktaş’ta Sergen hoca, 3-4-2-1 sistemiyle kanatları kullanmayı çok istiyor. İki hızlı bek Lens ve Caner ofansif olarak takımlarına katkı sağlarken defansif olarak kademelere çok geç kalıyorlar, geriye çok geç geliyorlar ve bu yüzden de Beşiktaş rakibe çok pozisyon veriyor.

Özellikle Lens görünüşte sağ bekte oynayacak değerlere sahip olsa bile ne zaman hücuma çıkacak ne zaman geriye gelecek, yani pozisyon almayı bilmediği için Gökhan Gönül kadar verimli olamıyor. Burak Yılmaz çok istekli olmasına rağmen aşırı top kaybı yapması ve Boateng'le merkezden pas alışverişlerini beceremeyişi yüzünden Beşiktaş'ın merkezden yapacağı ataklar etkisiz hale geldi.

Böylece Boateng de istenen performansı veremedi. Sergen Yalçın oyunu çok iyi okuyan bir hoca. Merkezdeki boşluğu görerek Boateng'i kenara aldı. Ardından Ljajic değişikliğiyle de dokunuşu yaptı. Ljajic'in bir verkaçla gelen golü Beşiktaş'ı rahatlattı.

HAKEM Arda Kardeşler mükemmel maç yönetti. Gelecek yıllarda kendisini uluslararası arenada fazlasıyla göreceğimiz kesindir. Ankaragücü'nde iki özel oyuncu Michalak ve Orgill ise dikkat çekti. Büyük takımlarda çok iş yaparlar.

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