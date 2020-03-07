Okan Buruk: ‘Perşembe günü Kopenhag maçına herkesi davet ediyorum’

Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda Göztepe’yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından müsabakayı değerlendirdiler.

Okan Buruk, haftayı lider kapattıklarını hatırlatarak, “Lider olarak başladığımız haftayı lider bitiriyoruz. Türkiye´nin en zor deplasmanlarından birinde kazandık. Muhteşem stat ve taraftarın önünde kazanmak çok değerli. Bölüm bölüm iyi işler yaptık, disiplinli oynadık. Öne geçtikten sonra nasıl oynayacağımızı bildik, iyi işler yaptık. 2-0 olunca maç güvenli oldu. 10 kişi kaldık, baskı yedik. Net galibiyet aldık. Oyuncularımı ve Göztepeli oyuncuları kutluyorum. İki takım da sadece futbolda kaldı, iki takım da güzel bir maç seyrettirdi. Haftayı lider bitirmek çok sevindirici. perşembe günü oynayacağımız Avrupa maçımıza herkesi davet ediyoruz. Biz, Türkiye için oradayız. Ülkemiz için, puanımız için oynayacağız. Bir tur daha geçmeye çalışacağız. Perşembe akşamı Kopenhag maçına herkesi davet etmek istiyorum. Stadımızı Türk bayraklarıyla donatalım. Milli maç havasına çevirelim. Genel olarak Avrupa ve ligi aynı seviyede önemsiyoruz. İnanılmaz bir sorumluluğumuz var. Ülke puanını artırmak çok önemli. Belki Avrupa´da başarılı olmak daha prestijli oluyor. İki kulvarda da güzel günlere ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Göztepe Başakşehir 0-3 | Başakşehir zirveyi bırakmadı Medipol Başakşehir, zorlu Göztepe deplasmanından galip dönerek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir`in gollerini Demba Ba, Crivelli ve İrfan Can kaydetti. Epureanu, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlgili Haberi Oku