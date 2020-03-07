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Mustafa Yumlu: ‘Fenerbahçe son dakikada attığı gole bu kadar seviniyorsa…’
Süper Lig

Mustafa Yumlu: ‘Fenerbahçe son dakikada attığı gole bu kadar seviniyorsa…’

Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Yumlu, "Fenerbahçe büyük camia, son dakikada attığı gole bu kadar çok sevindiyse iyi işler yaptık demektir" dedi.

7 Mart 2020 22:34

Fenerbahçe konuğu Yukatel Denizlispor’la 2-2 berabere kalırken müsabakanın ardından Mustafa Yumlu açıklamalarda bulundu. Yukatel Denizlispor’un ikinci golünü kaydeden Mustafa Yumlu, karşılaşmayı değerlendirdi. Yumlu, “Önümüze bakacağız. Fenerbahçe büyük camia, son dakikada attığı gole bu kadar çok sevindiyse iyi işler yaptık demektir” dedi.

“Fenerbahçe’nin kötü gidişatı vardı. Bizim de vardı. Kazanarak moral almıştık, buradan puan alacağımızdan emindik” diyen Mustafa Yumlu, “Bugün çok üzgünüm. Pozisyon vermeden iki tane gol yedik. Çok iyi oynadık. 3-4 olacak maçtı. Hugo golü atsa maç kopacaktı” diye konuştu.

‘Kazanamadık, üzgünüz…’

“Kazanamadık üzgünüz” ifadelerini kullanan deneyimli futbolcu, “Son dakikada duran toptan çok basit gol yedik ama yapacak bir şey yok. Bir puan da kötü değil. Oynamadan 1 puan verseler sevinirdim ama 3 puanı hak ettik, olmadı. Fenerbahçe de büyük camia, seyir zevki için onların şampiyonluk yolunda olmaları gerekiyor” dedi.

Yumlu takımının hedefi hakkında da konuşurken “Bu takımı ligde tutmak istiyoruz onun için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:38 | 7 Mart 2020
Mustafa Yumlu süper lig Yukatel Denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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