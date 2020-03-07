Mustafa Reşit Akçay: Mazeret hiçbir zaman üretmedim

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 yenilen Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sorun çözmek için burada olduğunu söyleyen Akçay, “Bu Türkiyenin gerçeği, ben sorun çözmek için buradayım. Elimdeki oyuncuları en iyi seviyeye getirmeliyim. Mazeret hiçbir zaman üretmedim, antrenörün bunu yapmaması gerekir. İyi ücretler alıyoruz, toplumun önüne sebepler koyup kendimizi bu sorunları arkasına gizleyemeyiz. Bizim iki çantamız var bayramlık ve idamlık çantalar. Bize zaten yolun sonunda bu çantalardan birini verirler” şeklinde konuştu.

Galibiyetten dolayı Beşiktaş’ı tebrik eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise “Puana şiddetle ihtiyaç olan bir takım olarak geldik. ama elimiz boş dönüyoruz. Bu üstte 3’üncü kez oldu. Sahada ayakta durduk, belki kırılma anı olabilirdi, onu elimize geçiremedik. Belki beraberliği yakalamış olsak farklı şeyler doğabilirdi. Görüntüde Beşiktaş bizim rakibimiz değil ama ligin boyunun kısalması nedeniyle herkes bizim rakibimiz. Genel olarak iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini yaşıyoruz. Yine de kazanamadık, Beşiktaş’ı kutluyorum” dedi.

“GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAKİ KÖTÜ OYUN BİZİ GÜVENSİZ ORTAMA İTTİ”

Yollarına devam etmeleri gerektiğini belirten Reşit Akçay, “Fenerbahçe maçına kadar 4-5 maç birikim oldu. Gençlerbirliği maçında bütün takımın performansının aşağıda olması bizi güvensiz bir ortama itti. Büyük takımlar ile oynarken oyuncular kendini ifade etmede daha iyi oluyor, bu da işimizi kolaylaştırıyor. Bu bir enerji boşalması olabilir. Fiziksel durumu çözebiliriz ama ruhsal durumu çözmek kolay olmuyor. Biz yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“FUTBOLCULARIN YAPTIKLARI İŞTE KOLAY DEĞİL”

Futbolcuların tanrı tarafından özel yetenekler verilen insanlar olduğunu söyleyen Mustafa Reşit Akçay, “Bence bakış açılarımızı biraz değiştirmeliyiz. Futbolcular kariyerleri bittikten sonra birçok hastalığa yakalanabiliyor. Kafa travması, alzheimer vs… Onların yaptıkları işte kolay değil. Alınan paralar ülkedeki ekonomik dengenin çok üzerinde. Ama bunlara şöyle bakabiliriz, bu futbolcular tanrı tarafından özel yetenek ile doğmuş insanlar ve bu paraları bu yüzden alıyorlar” dedi.