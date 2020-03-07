SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: “Corona virüsü Türkiye’de” yalanı yayıldı Emniyet harekete geçti!
MHK’dan kadın hakemlere görev
Alt Ligler

MHK’dan kadın hakemlere görev

MHK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 486 vizeli kadın hakemden 406'sını çeşitli liglerde görevlendirdi.

7 Mart 2020 13:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta sonu oynanacak Profesyonel Ligler, Bölgesel Amatör Ligi, Kadınlar Ligleri, Akademi Ligleri, Amatör Kümeler ve Turkish Women’s Cup müsabakalarında olmak üzere 486 vizeli kadın hakemden 406’sını (yüzde 84) görevlendirdi.

Bu hakemlerin 16’sı Turkish Women’s Cup’ta, 6’sı TFF 3. Lig’de, 40’ı BAL Ligi’nde, 29’u Kadınlar Ligi’nde, 37’si Akademi Ligleri, 278’i de Amatör Küme’de sahada yer alacak.

MHK, ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı. MHK’den yapılan açıklamada, “Kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız” denildi.

Son güncelleme 13:28 | 7 Mart 2020
hakem mhk
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 14:00
0
-
0
Konyaspor
Gaziantep
Bugün - 17:00
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR