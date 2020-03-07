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Medipol Başakşehir’de Alexandru Epureanu şoku!
Süper Lig

Medipol Başakşehir’de Alexandru Epureanu şoku!

Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Ancak maçın son anlarında kırmızı kart gören Epureanu, Alanyaspor maçında da cezalı duruma geldi.

7 Mart 2020 17:38

Süper Lig’de zirvenin ortaklarından Medipol Başakşehir’e, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde Alexandru Epureanu’dan kötü haber geldi.

25. hafta karşılaşmasında Göztepe’ye konuk olan İstanbul temsilcisinde tecrübeli savunma oyuncusu Epureanu 29. dakikada sarı kart gördü.

Sarı kart ceza sınırında olan 33 yaşındaki stoper gördüğü kartla gelecek hafta oynanacak Trabzonspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Başarılı futbolcu 83. dakikada Göztepe’nin yıldızı Jerome’a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Alanyaspor maçında da cezalı duruma düştü.

Öte yandan Başakşehir’in diğer tecrübeli stoperi Martin Skrtel da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Son güncelleme 18:44 | 7 Mart 2020
Alexandru Epureanu Medipol Başakşehir trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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