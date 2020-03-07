Medipol Başakşehir’de Alexandru Epureanu şoku!

Süper Lig’de zirvenin ortaklarından Medipol Başakşehir’e, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde Alexandru Epureanu’dan kötü haber geldi.

25. hafta karşılaşmasında Göztepe’ye konuk olan İstanbul temsilcisinde tecrübeli savunma oyuncusu Epureanu 29. dakikada sarı kart gördü.

Sarı kart ceza sınırında olan 33 yaşındaki stoper gördüğü kartla gelecek hafta oynanacak Trabzonspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Başarılı futbolcu 83. dakikada Göztepe’nin yıldızı Jerome’a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Alanyaspor maçında da cezalı duruma düştü.

Öte yandan Başakşehir’in diğer tecrübeli stoperi Martin Skrtel da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.