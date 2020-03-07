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İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Liverpool 2-1 Bournemouth | Maç özeti izle

Liverpool, küme düşme hattındaki Bournemouth'u sahasında Salah ve Mane'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir haftayı daha geçerken ayrıca iç sahada üst üste kazanma rekorunu da kırmayı başardı. Liverpool Bournemouth maçının özetini haberimizde izleyebilirsiniz...

SKOR DIŞ HABER 7 Mart 2020 19:51

İngiltere Premier Lig’in 29. haftasında Liverpool, sahasında Bournemouth’u konuk etti. Anfield’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha attı.

Geçen hafta Watford’a deplasmanda 3-0 yenilerek yenilmezliğini kaybeden Klopp’un öğrencileri, Bournemouth galibiyetiyle rekor kırdı. Liverpool, Premier Lig’de iç sahada 22 maç üst üste kazanarak bir ilki başardı.

Küme düşme hattındaki Bournemouth, 9. dakikada Callum Wilson ile 1-0 öne geçti.

25. dakikada Salah’ın golüyle 1-1’lik eşitliği yakalayan ev sahibi takım, 33. dakikada Mane ile 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla tamamladı.

Liverpool 82 puana yükselirken, Bournemouth 27 puanla 18. sırada kaldı.

Son güncelleme 19:52 | 7 Mart 2020
Bournemouth ingiltere premier lig liverpool
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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