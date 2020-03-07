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MAÇ SONUCU | Keçiörengücü Boluspor 0-1 | Deplasmanda kritik galibiyet
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Keçiörengücü Boluspor 0-1 | Deplasmanda kritik galibiyet

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü tek golle mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

7 Mart 2020 17:06

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Keçiörengücü sahasında Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.

Zorlu deplasmanda aldığı kritik galibiyetle ligde kalma umutlarını sonraki haftalara taşıyan Boluspor, 21 puanla 16. sıraya yükseldi. 34 puanda kalan Keçiörengücü ise 9. sırada yer aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Erdi Dikmen dk. 46) Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, İshak Çakmak, Cem Ekinci, Burak Aydın (Süleyman Olgun dk. 77), Dialiba, Kone (Bokila dk. 56)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Devrim Taşkaya, Soner Gönül, Mendy

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Boluspor: Mosquera, Seth, İsmail Konuk, Fethi Özer, Gökhan Sazdağı (Kubilay Türk Yılmaz dk. 86) , Cumali Bişi, Arif Morkaya, Melih Okutan, Halilovic, Mustafa Eskihellaç (Adilehou dk. 81), Kidiric

Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Nascimento, Emre Öztürk, Mutlu Güler

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Gol: Gökhan Sazdağı (dk. 23) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Hüsamettin Tut, Uğur Utku, Samet Akaydin (Keçiörengücü), Seth, Kidiric, Arif Morkaya (Boluspor)

Son güncelleme 17:06 | 7 Mart 2020
boluspor Keçiörengücü
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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