MAÇ SONUCU | Hatayspor BB Erzurumspor 0-0 | Hatay’da gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu galibiyetle puanını 50 yapan Hatayspor, zirvedeki yerini korudu. En yakın rakibi BB Erzurumspor ise puanını 46 yaptı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Candaş Elbil, Kamil Çetin

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Soner, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ, Rayane Aabid (Alican Özfesli dk. 67), Gökhan Karadeniz, Helder Barbosa (Selim Ilgaz dk. 58), Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 87)

Yedekler: Ömer Alıcı, Idır Quali, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

BB Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Obertan (Hasan Ayaroğlu dk. 76), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Uçar, Pote, İbrahim Akdağ, Hamroun (Emrah Başsan dk. 46), Sisskoko (Jasmin Scuk dk. 81), Mücahit Albayrak, Osman Çelik

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Ömer Şişmanoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sarı kartlar: Emrah Başsan, Sissoko (BB Erzurumspor)