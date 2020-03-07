SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’nin en zengin 100 ismi belli oldu
MAÇ SONUCU | Hatayspor BB Erzurumspor 0-0 | Hatay’da gol sesi çıkmadı
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Hatayspor BB Erzurumspor 0-0 | Hatay’da gol sesi çıkmadı

Ligin ilk iki sırasında yer alan takımların mücadelesinde Hatayspor ile BB Erzurumspor berabere sona erdi.

7 Mart 2020 16:59

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu galibiyetle puanını 50 yapan Hatayspor, zirvedeki yerini korudu. En yakın rakibi BB Erzurumspor ise puanını 46 yaptı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Candaş Elbil, Kamil Çetin

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Soner, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ, Rayane Aabid (Alican Özfesli dk. 67), Gökhan Karadeniz, Helder Barbosa (Selim Ilgaz dk. 58), Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 87)

Yedekler: Ömer Alıcı, Idır Quali, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

BB Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Obertan (Hasan Ayaroğlu dk. 76), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Uçar, Pote, İbrahim Akdağ, Hamroun (Emrah Başsan dk. 46), Sisskoko (Jasmin Scuk dk. 81), Mücahit Albayrak, Osman Çelik

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Ömer Şişmanoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Sarı kartlar: Emrah Başsan, Sissoko (BB Erzurumspor)

Son güncelleme 17:00 | 7 Mart 2020
Erzurumspor hatayspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 14:00
1
-
1
Konyaspor
Gaziantep
Bugün - 17:00
0
-
0
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR