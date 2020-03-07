MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-1 İstanbulspor

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım haftayı 42 puanla 4. sırada tamamlarken, konuk takım 32 puanla 13. sırada yer aldı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Recep Aydın ceza yayının hemen üzerinden vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
65. dakikada Eslem Öztürk, yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu güçlükle kornere çeldi.
66. dakikada Eslem Öztürk kullandığı köşe atışında kale önünde Onur Ergün kafayla topu filelere gönderdi. 0-1
81. dakikada sağ kanattan Burak Kapacak’ın ortasında ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün iyi yükselerek uzak kale direğine doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Ali Akkor, Hakan Karabalcık
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Aykut Akgün (Burak Kapacak dk. 80), Emirhan Aydoğan (Jani Atanasov dk. 61), Recep Aydın, Abdou Razack Traore (Ali Akman dk. 72), Kubilay Kanatsızkuş, Yevgen Seleznov
Yedekler: Emrullah, Onur, Cüneyt, İsmail, Sedat, Rüştü, Selçuk
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Patrick Etoga Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Kağan Miray Bağış (Muhammed Enes Durmuş dk. 62), Kamal Issah, Eslem Öztürk (Melih Kabasakal dk. 78), Ali Dere (Rıdvan Şimşek dk. 81), Papa Alioune Diouf
Yedekler: Abdullah, Ömer, Mert, Egehan, Berkay, Erdem, Emir
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Onur Ergün (dk. 66) (İstanbulspor), Tayfur Bingöl (dk. 81) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Jani Atanasov (Bursaspor), Onur Ergün, Ali Dere, Patrick Etoga Atchom, Alperen Uysal (İstanbulspor)