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Almanya Bundesliga

MAÇ ÖZETİ İZLE | Borussia Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund | Bundesliga

Bundesliga'nın 25. haftası Alman futbolunun önemli maçlarından birine sahne oldu. Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund'u konuk ederken kazanan 2-1'lik skorla Dortmund oldu. Dortmund bu sonuçla zirve takibini sürdürdü.

7 Mart 2020 23:52

Bundesliga’nın 25. haftasında Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund’u konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-1’lik skorla Borussia Dortmund oldu.

Dortmund bu sonuçla 51 puana yükseldi ve bir maç fazlasıyla lider Bayern’le farkı bire indirdi. Sezon başında zirvede oturan ancak son dönemde bir düşüş yaşayan Mönchengladbach ise bir maç eksiğiyle 46 puanla 5. sıraya geriledi.

07 Mart 2020 MAÇ SONUCU | Liverpool 2-1 Bournemouth | Maç özeti izle Liverpool, küme düşme hattındaki Bournemouth`u sahasında Salah ve Mane`nin golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir haftayı daha geçerken ayrıca iç sahada üst üste kazanma rekorunu da kırmayı başardı. Liverpool Bournemouth maçının özetini haberimizde izleyebilirsiniz... İlgili Haberi Oku

Konuk ekip Thorgan Hazard’ın 8. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken 50’da Lars Stindl skoru eşitledi. 71’de sahneye çıkan Achraf Hakimi, takımına üç puanı getiren gole imza attı.

Dortmund böylece üst üste 4. son 8 maçında ise 7. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip ise 5 maç sonra ilk yenilgisini aldı.

Son güncelleme 23:52 | 7 Mart 2020
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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