MAÇ ÖZETİ İZLE | Borussia Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund | Bundesliga

Bundesliga’nın 25. haftasında Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund’u konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-1’lik skorla Borussia Dortmund oldu.

Dortmund bu sonuçla 51 puana yükseldi ve bir maç fazlasıyla lider Bayern’le farkı bire indirdi. Sezon başında zirvede oturan ancak son dönemde bir düşüş yaşayan Mönchengladbach ise bir maç eksiğiyle 46 puanla 5. sıraya geriledi.

MAÇ SONUCU | Liverpool 2-1 Bournemouth | Maç özeti izle Liverpool, küme düşme hattındaki Bournemouth`u sahasında Salah ve Mane`nin golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir haftayı daha geçerken ayrıca iç sahada üst üste kazanma rekorunu da kırmayı başardı. Liverpool Bournemouth maçının özetini haberimizde izleyebilirsiniz... İlgili Haberi Oku

Konuk ekip Thorgan Hazard’ın 8. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken 50’da Lars Stindl skoru eşitledi. 71’de sahneye çıkan Achraf Hakimi, takımına üç puanı getiren gole imza attı.

Dortmund böylece üst üste 4. son 8 maçında ise 7. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip ise 5 maç sonra ilk yenilgisini aldı.