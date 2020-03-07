Ljajic’ten olay yaratan hareket! Golün ardından kulaklarını tıkadı…

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettiği maçın 78. dakikasında oyuna giren Adem Ljajic 88’de çok klas bir gole imza attı.

Sırp oyuncu attığı müthiş gol kadar golden sonra yaptığı hareketle de gündem oldu.

Geçmişte Oğuzhan Özyakup’un yaptığı gibi golden sonra kulaklarını tıkayarak kendisini eleştirenlere cevap veren Ljajic dün gece sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

19 Ocak’tan bu yana ilk kez gol atan Sırp futbolcu bu sezon 3’üncü sayısını kaydetti.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından Adem Ljajic’in attığı gol sonrası kulaklarını tıkamasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Yalçın, “Ben görmedim. Herhalde bir şeyler anlatmak istemiştir. Size mi taraftara mı bilemiyorum. Bir şey anlattı. Sorayım bir dahaki basın toplantısında yanıt vereyim. Adem hastaydı. Güzel gol attı. Kendi tarzında sitemde bulunmuş olabilir. Çok takılmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Ljajic’in bu hareketi Twitter’da da gündem oldu. Sırp oyuncunun kulaklarını tıkamasına Oğuzhan benzetmesi yapan bazı taraftarlar paylaşımlarla tepki gösterdi:

Burak Yılmaz'ın beceriksizliği Adem Ljajic'e asist oldu.Ljajic'in gol atmasına gerçekten çok sevindim ama kime kulak tıkayarak sus işareti yaptı?Taraftara mı?6,5 milyon euro verip aldığımız bir oyuncu koca sezon boyunya yatıp bir gol attı diye taraftara o hareketi yapmaz herhalde — Hsyn Fidan (@HsynFidan1903) March 6, 2020

Ljajic’in yaptığı hareketin anlamını anlamayanlar olmuş, anlatalım; Medyada adı çok konuşuldu, sezon başından beri “Bonservisini aldırdı yatacak” dendi. Oynamak istemiyor dendi, hatta “Corona kaptı” bile yazıldı medyada. “Medya çok konuşuyor, dinlemiyorum sizi” demek istedi… pic.twitter.com/uqFf4puSFy — BJK ‏‎ (@EHP137) March 6, 2020

Ya sen Ljajic efendi Bir senedir ne yaptında taraftara hareket çekiyorsun… Sen bu cesareti nereden buluyorsun? Bu ne aymazlıktır… Bilinç altınız kötü kardeşim Kadir-kıymet bilmez herifler… Yazıklar olsun — Alen Markaryan (@AlenMarkaryan) March 6, 2020