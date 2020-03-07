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Ljajic’ten olay yaratan hareket! Golün ardından kulaklarını tıkadı…
Süper Lig

Ljajic’ten olay yaratan hareket! Golün ardından kulaklarını tıkadı…

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in golden sonra yaptığı hareket olay oldu. Kulaklarını tıkayarak kendisine gelen tepkilere karşı mesaj veren Adem Ljajic için maç sonu Sergen Yalçın açıklama yaptı.

7 Mart 2020 09:43

Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettiği maçın 78. dakikasında oyuna giren Adem Ljajic 88’de çok klas bir gole imza attı.

Sırp oyuncu attığı müthiş gol kadar golden sonra yaptığı hareketle de gündem oldu.

Geçmişte Oğuzhan Özyakup’un yaptığı gibi golden sonra kulaklarını tıkayarak kendisini eleştirenlere cevap veren Ljajic dün gece sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

19 Ocak’tan bu yana ilk kez gol atan Sırp futbolcu bu sezon 3’üncü sayısını kaydetti.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından Adem Ljajic’in attığı gol sonrası kulaklarını tıkamasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Yalçın, “Ben görmedim. Herhalde bir şeyler anlatmak istemiştir. Size mi taraftara mı bilemiyorum. Bir şey anlattı. Sorayım bir dahaki basın toplantısında yanıt vereyim. Adem hastaydı. Güzel gol attı. Kendi tarzında sitemde bulunmuş olabilir. Çok takılmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Ljajic’in bu hareketi Twitter’da da gündem oldu. Sırp oyuncunun kulaklarını tıkamasına Oğuzhan benzetmesi yapan bazı taraftarlar paylaşımlarla tepki gösterdi:

Son güncelleme 09:50 | 7 Mart 2020
Adem Ljajic beşiktaş gündem Oğuzhan tepki twitter
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