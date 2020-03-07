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LeBron James: Seyircisiz salonda oynamam
NBA

LeBron James: Seyircisiz salonda oynamam

Amerika'da da görülen coronavirüs sebebiyle NBA'de maçların ilerleyen günlerde seyircisiz oynanabileceği konuşuluyor. Süper yıldız LeBron James ise alınabilecek olası karara sıcak bakmıyor.

SKOR DIŞ HABER 7 Mart 2020 15:18

NBA tüm takımlara coronovirüsü sebebiyle maçların seyircisiz oynanabileceğine dair bir bildiri gönderdi.

Shams Carania’nın haberine göre lig yönetimi takım ve oyuncularını hızla yayılmayı sürdüren salgın hastalıktan korumayı amaçlıyor. Bildiride herhangi acil bir durumun olmadığı belirtilirken takımların gerektiği takdirde sadece özel salon görevlilerinin yer alacağı müsabakalara hazır olmalarını istedi.

Amerika’da birçok eyalette coronavirüsü vakaları görülüyor. Buna karşın NBA’de henüz maç ertelenmesi veya iptalini gerektirecek bir durum oluşmadı. Lig yönetimi geride bıraktığımız hafta başında önlem olarak takımınların gerekli sağlık ölçümlerini yapmaları ve oyuncuların da taraftarlarla yumruk tokuşturmaları gerektiğini bildirmişti.

Senelerdir NBA’in önemli yüzlerinden biri olan LeBron James, takımı LA Lakers’ın lig lideri Milwaukee Bucks’ı mağlup ettiği maçın ardından durumla ilgili soruları yanıtladı. Lig yönetimi tarafından yapılan bildiri hakkında düşünceleri sorulan James, “Seyirciler olmadan oynamamız imkansız. En azından ben oynamam. Ben takım arkadaşlarım ve taraftarlar için oynuyorum. Burada esas önemli olan taraftarlar zaten. Ben taraftarsız salonda oynamam, ne isterlerse yapabilirler” diye konuştu.

Yeni bir gelişmeyle oynanacak olası seyircisiz maçlara ligin diğer unsurlarının nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Son güncelleme 15:18 | 7 Mart 2020
Coronavirus LeBron James NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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