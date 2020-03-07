SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Merkez Bankası tüketici kredilerini sınırlamak için formülü buldu
LeBron James müthiş performansıyla Milwaukee Bucks’ı devirdi
NBA

LeBron James müthiş performansıyla Milwaukee Bucks’ı devirdi

NBA'de konferans liderlerinin maçından Los Angeles Lakers galip çıktı. LeBron James 34 bin sayı barajını geçen tarihteki 3. oyuncu oldu.

SKOR DIŞ HABER 7 Mart 2020 10:57

NBA’de dün gece 10 müsabakayla geçildi. Ayrıca maçların oynandığı saatte NBA yönetimi takımlara, gerektiği takdirde coronavirüsü sebebiyle seyircisiz maçlara hazırlıklı olmalarını söylediği bir bildirim gönderdi. Gecenin maçında Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers evinde Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks’ı ağırladı. Lakers LeBron James’in yıldızlaştığı karşılaşmada Bucks’ı 113-103 mağlup etmeyi başardı.

LeBron James 25’i ikinci yarıda olmak üzere 37 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle galibiyeti getiren isim oldu. Ayrıca James, 34 bin sayı barajını aşarak bunu başaran tarihteki Kareem Abdul Jabbar ve Karl Malone’dan sonraki 3. oyuncu oldu. Takım diğer süper yıldızı Anthony Davis 30 sayı ve 9 ribaundla takım arkadaşına eşlik ederken Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Lakers bu galibiyetle 2012/2013 sezonundan beri ilk kez playofflara kalmayı başardı.

Gecenin dikkat çeken bir diğer karşılaşmasında Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies’i 121-96 mağlup etti. Mavs’te Kristaps Porzingis 26 sayı ve 11 ribaund, Luka Doncic 21 sayı ve 6 asistle oynadı. Playoffa kalma mücadelesi veren Grizzlies’te Yılın Çaylağı ödülünün en büyük adayı Ja Morant 11 sayı ve 8 asist, Dillon Brooks ise 15 sayıyla mücadele etti.

İşte gecenin toplu sonuçları:

Washington Wizards 118-112 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 139-120 San Antonio Spurs

New York Knicks 103-126 Oklahoma City Thunder

Boston Celtics 94-99 Utah Jazz

Chicago Bulls 102-108 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 118-132 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 110-104 Miami Heat

Dallas Mavericks 121-96 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 127-117 Portland Trail Blazers

LA Lakers 113-103 Milwaukee Bucks

Son güncelleme 11:05 | 7 Mart 2020
Giannis Antetokounmpo la lakers LeBron James Milwaukee Bucks NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 14:00
-
Konyaspor
Gaziantep
Bugün - 17:00
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR