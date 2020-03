LeBron James müthiş performansıyla Milwaukee Bucks’ı devirdi

NBA’de dün gece 10 müsabakayla geçildi. Ayrıca maçların oynandığı saatte NBA yönetimi takımlara, gerektiği takdirde coronavirüsü sebebiyle seyircisiz maçlara hazırlıklı olmalarını söylediği bir bildirim gönderdi. Gecenin maçında Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers evinde Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks’ı ağırladı. Lakers LeBron James’in yıldızlaştığı karşılaşmada Bucks’ı 113-103 mağlup etmeyi başardı.

LeBron Giannis @KingJames (37 PTS) & The Greek Freak (32 PTS) DUEL as the @Lakers prevail in the battle of conference No. 1’s! pic.twitter.com/PQdghAhJ8A

LeBron James 25’i ikinci yarıda olmak üzere 37 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle galibiyeti getiren isim oldu. Ayrıca James, 34 bin sayı barajını aşarak bunu başaran tarihteki Kareem Abdul Jabbar ve Karl Malone’dan sonraki 3. oyuncu oldu. Takım diğer süper yıldızı Anthony Davis 30 sayı ve 9 ribaundla takım arkadaşına eşlik ederken Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Lakers bu galibiyetle 2012/2013 sezonundan beri ilk kez playofflara kalmayı başardı.

Gecenin dikkat çeken bir diğer karşılaşmasında Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies’i 121-96 mağlup etti. Mavs’te Kristaps Porzingis 26 sayı ve 11 ribaund, Luka Doncic 21 sayı ve 6 asistle oynadı. Playoffa kalma mücadelesi veren Grizzlies’te Yılın Çaylağı ödülünün en büyük adayı Ja Morant 11 sayı ve 8 asist, Dillon Brooks ise 15 sayıyla mücadele etti.

The @Lakers become the first team in the West to clinch an #NBAPlayoffs berth. pic.twitter.com/ZuRaLKzliz

— NBA (@NBA) March 7, 2020