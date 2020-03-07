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İbrahim Üzülmez’den istifa iddialarına yanıt!
TFF 1.Lig

İbrahim Üzülmez’den istifa iddialarına yanıt!

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, İstanbulspor ile 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından çıkan istifa haberlerini değerlendirdi. Üzülmez, “Ben sonuna kadar Bursaspor'da görevimin başındayım. Yönetimden bana gelen bir şey yok. Ben bu takımı limana yanaştırmak için var gücümle çalışacağım” dedi.

7 Mart 2020 22:32

TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşan Bursaspor, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Müsabaka boyunca iki takım da mücadele etti ve çok pozisyon olmadı. Rakibimize duran top haricinde pozisyon vermedik. Skoru lehimize çevirmemiz için baskılı oynamamıza rağmen çok fazla pozisyon üretemedik. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Bu yarış devam edecek. Kolay değil. Eksiklerimiz var. Haftaya gelecekler. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacağımızı umut ediyorum. Her şeye rağmen oyuncularımı kutluyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Hakemden çok canımız yandı. Benimle ilgili maçtan sonra bir rapor yazmış. Hakemler çok rahattı. İnşallah hata yapmadıkları maçlar yönetirler” dedi.

Üzülmez, bir basın mensubunun, istifa iddialarına yönelik sorduğu soruya ise şu yanıtı verdi:

“Ben sonuna kadar Bursaspor’da görevimin başındayım. 8-10 haftalık bir şey için gelmedim. Daha önce de zorlu yollardan geçtik. Yönetimden bana gelen bir şey yok. Ben bu takımı limana yanaştırmak için var gücümle çalışacağım. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”

Son güncelleme 22:32 | 7 Mart 2020
bursaspor ibrahim üzülmez
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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