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Hüseyin Çimşir: Futbolcularla ilgili çözmemiz gereken sıkıntılar var
Trabzonspor

Hüseyin Çimşir: Futbolcularla ilgili çözmemiz gereken sıkıntılar var

Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, maç sonrası yaptığı açıklamada futbolcularla ilgili problemleri olduğunu ve bunu çözmek için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

7 Mart 2020 19:36

Süper Lig’in 25. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan ve aldığı 1-1’lik beraberlikle şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maç sonrası beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Oyun ve futbolcular ile ilgili sıkıntıları olduğunu söyleyen Hüseyin Çimşir, bununla ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Hüseyin Çimşir, yaptığı açıklamada “İki puanı kaybettiğimiz için üzgünüz. Buraya kazanmaya gelmiştik. Öne geçtikten sonra topa sahip olmamız gerekiyordu. Topa sahip olup oyunun yönünü değiştirerek pozisyon bulmayı planlıyorduk. Ancak bunu yapamadık. Oyunla ilgili sıkıntılarımız var. Bölüm bölüm oynuyoruz. Bunu daha uzun süreye yaymalıyız. Futbolcularla ilgili çözmemiz gereken problemler var. Onunla ilgili de çalışmalara başlayacağız” dedi.

Son güncelleme 19:36 | 7 Mart 2020
Hüseyin Cimşir trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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