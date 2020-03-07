Hüseyin Çimşir: Futbolcularla ilgili çözmemiz gereken sıkıntılar var

Süper Lig’in 25. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan ve aldığı 1-1’lik beraberlikle şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor’da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maç sonrası beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Oyun ve futbolcular ile ilgili sıkıntıları olduğunu söyleyen Hüseyin Çimşir, bununla ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Hüseyin Çimşir, yaptığı açıklamada “İki puanı kaybettiğimiz için üzgünüz. Buraya kazanmaya gelmiştik. Öne geçtikten sonra topa sahip olmamız gerekiyordu. Topa sahip olup oyunun yönünü değiştirerek pozisyon bulmayı planlıyorduk. Ancak bunu yapamadık. Oyunla ilgili sıkıntılarımız var. Bölüm bölüm oynuyoruz. Bunu daha uzun süreye yaymalıyız. Futbolcularla ilgili çözmemiz gereken problemler var. Onunla ilgili de çalışmalara başlayacağız” dedi.