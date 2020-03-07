Hikmet Karaman: ‘İlk 45 dakika çıldırdım! Bitime 30 saniye kala kırmızı kart, penaltı’

Göreve geldikten sonra Yeni Malatyaspor'un başında ilk maçına çıkan Teknik Direktör Hikmet Karaman, 1-1 berabere sonuçlanan Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Takım olarak zor bir dönemeçten geçtiklerini ifade eden Karaman, ligin ikinci yarısında galip gelemeyen bir takımın olduğunu belirterek “Bazen insan şaşırıyor. Teknik adamların bir üslubu, bir felsefesi olması lazım. Bu felsefe üzerine ben gideceğim, o gelecek, çıtayı yukarı çıkarması lazım. İşimiz kolay değil” diye konuştu.

Takım olarak zor bir dönemeçten geçtiklerini vurgulayan Karaman, “Bazen insan şaşırıyor. Teknik adamların bir üslubu, bir felsefesi olması lazım. Bu felsefe üzerine ben gideceğim, o gelecek, çıtayı yukarı çıkarması lazım. İşimiz kolay değil. Zaten ilk 45 dakika çıldırdım, halbuki pozisyon oyununu topa sahipken oynayabilsek maçı farklı yerlere getireceğiz. Takım da bir an önce bir gol atalım düşüncesinde. Ne oldu 30 saniye bitime penaltı, kırmızı kart. Aslında başka şeyleri konuşmak gerekirken içeride, içeri giriyoruz kaos içerisinde olan bir takım, 10 kişi kalmış bir takım. En azından altımızdaki takımı yanımıza yaklaştırmamış olduk. Bu yeterli mi? Kesinlikle değil tabi. Konyaspor karşısında 3 puan alarak iyi bir joker çıkarabilirdik. Aslında takımın iki stoperi yok. 1 puana Allah’a şükür demek gerekiyor. Taraftarlar da 90 dakika boyunca takımı desteklesinler, sonra kime ne derse desinler. Ben gelip geçiciyim, başkan da gelip geçici, ama sizler hep buradasınız. Maç bittikten sonra ne derlerse desinler ama maçın içinde bizim kendi taraftarımız başka şeyler söylerse negatif enerji oluyor. Malatyaspor burada kalıcı, bunun kalıcı olmasını istiyorsak herkes o bayrağın altında toplanacak, bu görev de hepimizin. Hepsi bizim oyuncularımız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bir gün biri kurtaracak bu takımı, bugün de Murat kurtardı, Trabzon maçında bir başkası kurtaracak. Elimizdeki kadro yapısı belli, sakat oyuncularımız da çok. Oynayacak bütün oyunculara destek vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve taraftarlar arasında yumruk yumruğa kavga Btc Türk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken taraftarlarla kavga etti. İlgili Haberi Oku