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Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor

Gaziantep FK Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu hafta Süper Lig 25. hafta maçları kapsamında Gaziantep FK Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor için bu maç büyük önem taşıyor. Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte karşılaşma hakkında merak edilenler...

7 Mart 2020 11:48

İki haftadır galibiyet alamayan Gaziantep FK ve son 8 maçından 7 galibiyet çıkartarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor bu hafta karşılaşacak. Son 8 lig maçında 22 puan toplayarak şampiyonluk yarışında en ciddi favorilerden biri haline gelen Trabzonspor’un maçına dair detaylar merak ediliyor. Peki Gaziantep Trabzon maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 25. hafta Gaziantep FK Trabzonspor maçı 7 Mart günü Kalyon Stadı’nda saat 17.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

SÖRLOTH DEPLASMANI SEVİYOR

Trabzonspor’un 19 golle en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth, deplasmanda çıktığı 10 maçta 8 kez rakip kaleleri havalandırdı. En son Beşiktaş deplasmanında 2 gole imza atarak takımın 1 puanla dönmesini sağlayan golcü oyuncu , Gaziantep FK deplasmanından takımı adına gol atmak için mücadele edecek.

Son güncelleme 11:48 | 7 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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