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Galatasaray’ın Sivasspor kafilesi belli oldu! Lemina müjdesi…
Süper Lig

Galatasaray’ın Sivasspor kafilesi belli oldu! Lemina müjdesi…

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mario Lemina, Demir Grup Sivasspor maçı kafilesinde yer alırken, Jesse Sekidika ve Florin Andone listeye dahil edilmedi.

7 Mart 2020 14:58

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Sivasspor'un konuğu olacak. Sarı kırmızılı ekibin Sivas kafilesi belli oldu. Bir süredir sakatlığı bulunan Mario Lemina Sivasspor kafilesinde yer alırken yabancı kontenjanına takılan Andone ve Jesse Sekidika kadroya dahil edilmesi.

İşte Fatih Terim'in kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

ANDONE VE SEKIDIKA SİVAS’TA YOK

Galatasaray'ın kadrosunda 12 yabancı futbolcu yer alırken Florin Andone ve Jesse Sekidika yabancı kontenjanı nedeniyle İstanbul'da bırakıldılar.

Son güncelleme 15:00 | 7 Mart 2020
galatasaray kafile lemina sivasspor süper lig
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OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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