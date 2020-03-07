Galatasaray’ın Sivasspor kafilesi belli oldu! Lemina müjdesi…

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Sivasspor'un konuğu olacak. Sarı kırmızılı ekibin Sivas kafilesi belli oldu. Bir süredir sakatlığı bulunan Mario Lemina Sivasspor kafilesinde yer alırken yabancı kontenjanına takılan Andone ve Jesse Sekidika kadroya dahil edilmesi.

İşte Fatih Terim'in kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

ANDONE VE SEKIDIKA SİVAS’TA YOK

Galatasaray'ın kadrosunda 12 yabancı futbolcu yer alırken Florin Andone ve Jesse Sekidika yabancı kontenjanı nedeniyle İstanbul'da bırakıldılar.