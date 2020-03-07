SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trabzonspor'a Gaziantep'te darbe!
Galatasaray maçı öncesi Sivasspor’a iki şok birden!
Süper Lig

Galatasaray maçı öncesi Sivasspor’a iki şok birden!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Sivasspor, Ziya Erdal ve Petar Skuletic'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

7 Mart 2020 19:03

Demir Grup Sivasspor’da sakatlığı bulunan takım kaptanı Ziya Erdal ve forvet Petar Skuletic´in sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Gelecek hafta sahasında Galatasaray’ı konuk eden Sivasspor’da Ziya Erdal’ın 3 hafta, Skuletic’in 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İşte Sivasspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklama

“Oyuncularımız Ziya Erdal ve Petar Skuletic önceki gün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlandı.

Yapılan kontrollerde sol üst ön adalesinde ileri seviyeli yırtık tespit edilen Ziya Erdal’ın tedavisinin 3 hafta, sol diz iç yan bağında ileri seviyeli, aynı diz ön çapraz bağda hafif seviyeli yırtık tespit edilen Petar Skuletic’in ise tedavisinin 6 hafta sürmesi planlanmaktadır.

Sporcularımızın tedavilerine hemen başlanılmıştır.”

07 Mart 2020 Galatasaray`ın Sivasspor kafilesi belli oldu! Lemina müjdesi... Galatasaray`da sakatlığını atlatan Mario Lemina, Demir Grup Sivasspor maçı kafilesinde yer alırken, Jesse Sekidika ve Florin Andone listeye dahil edilmedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:03 | 7 Mart 2020
galatasaray Petar Skuletic sivasspor Ziya Erdal
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gaziantep
Bugün - 17:00
1
-
1
Trabzonspor
Göztepe S.K.
Bugün - 17:00
0
-
3
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR