Galatasaray maçı öncesi Sivasspor’a iki şok birden!

Demir Grup Sivasspor’da sakatlığı bulunan takım kaptanı Ziya Erdal ve forvet Petar Skuletic´in sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Gelecek hafta sahasında Galatasaray’ı konuk eden Sivasspor’da Ziya Erdal’ın 3 hafta, Skuletic’in 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
İşte Sivasspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklama
“Oyuncularımız Ziya Erdal ve Petar Skuletic önceki gün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlandı.
Yapılan kontrollerde sol üst ön adalesinde ileri seviyeli yırtık tespit edilen Ziya Erdal’ın tedavisinin 3 hafta, sol diz iç yan bağında ileri seviyeli, aynı diz ön çapraz bağda hafif seviyeli yırtık tespit edilen Petar Skuletic’in ise tedavisinin 6 hafta sürmesi planlanmaktadır.
Sporcularımızın tedavilerine hemen başlanılmıştır.”