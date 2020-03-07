Fenerbahçe’ye Max Kruse’den şok!

Süper Lig 25. haftasında Denizlispor’u Ülker Stadyumu’nda konuk eden Fenerbahçe, 31. dakikada Max Kruse’den yoksun kaldı. Alman yıldız, yerini Miha Zajc’a bıraktı.

Zeki Yavru’nun orta sahadaki müdahalesi sonrasında yerde kalan Kruse, sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle yerden kalkamadı ve tedavi gördü. 2-3 dakika kendisini deneyen Fenerbahçeli oyuncu, yedek kulübesine değişiklik işareti yapınca oyundan alınarak doğruca soyunma odasına yürüdü. Ardından yayıncı kuruluşun paylaştığı bilgiye göre; Alman futbolcu kontrol için hastaneye götürüldü.