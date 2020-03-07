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Fenerbahçe’ye Max Kruse’den şok!
Süper Lig

Fenerbahçe’ye Max Kruse’den şok!

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Denizlispor maçında sağ ayağına aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi.

7 Mart 2020 20:35

Süper Lig 25. haftasında Denizlispor’u Ülker Stadyumu’nda konuk eden Fenerbahçe, 31. dakikada Max Kruse’den yoksun kaldı. Alman yıldız, yerini Miha Zajc’a bıraktı.

Zeki Yavru’nun orta sahadaki müdahalesi sonrasında yerde kalan Kruse, sağ ayağına aldığı darbe nedeniyle yerden kalkamadı ve tedavi gördü. 2-3 dakika kendisini deneyen Fenerbahçeli oyuncu, yedek kulübesine değişiklik işareti yapınca oyundan alınarak doğruca soyunma odasına yürüdü. Ardından yayıncı kuruluşun paylaştığı bilgiye göre; Alman futbolcu kontrol için hastaneye götürüldü.

Son güncelleme 21:35 | 7 Mart 2020
Fenerbahçe Max Kruse süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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